Amy Schumer dit qu’elle est « déclenchée et traumatisée » après l’incident de Will Smith

Trois jours après la superbe gifle de Chris Rock par Will Smith, la co-animatrice des Oscars Amy Schumer dit qu’elle est « toujours déclenchée et traumatisée » par l’incident « dérangeant ».

L’acteur et comédien a essayé d’alléger l’ambiance pendant le spectacle dimanche soir lorsqu’elle est revenue après les actions de Smith et a dit : « J’ai retiré ce costume de Spider-Man. Est-ce que j’ai raté quelque chose ? »

Elle a ensuite réfléchi à l’incident dans un post Instagram tôt mercredi.

« Je pense que nous pouvons tous convenir que la meilleure façon de déballer ce qui s’est passé est de diffuser ma série @lifeandbethhulu et de me voir en tournée cet automne. Mais pour de vrai. Toujours déclenché et traumatisé », a-t-elle écrit. « J’aime mon ami @chrisrock et je crois qu’il s’en est sorti comme un pro. Il est resté là-haut et a donné un Oscar à son ami @questlove et tout cela était si dérangeant.

« Tellement de douleur à @willsmith de toute façon, je suis toujours sous le choc, abasourdi et triste. Je suis fier de moi et de mes co-hôtes. Mais oui. J’attends que ce sentiment écœurant s’éloigne de ce dont nous avons tous été témoins. »

Schumer a co-animé l’émission avec Regina Hall et Wanda Sykes, qui n’ont fait aucun commentaire public sur l’incident dans les deux jours qui ont suivi la cérémonie.

La star de « Life and Beth » a reçu un soutien pour sa performance suite à ses commentaires sur Instagram.

« Tu étais fabuleuse, hilarante et belle 👏🔥❤️ », a commenté Sharon Stone.

« Tellement fier de toi tu es le meilleur !!!! » Kathy Hilton de « Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills » a écrit.

« Grace », a commenté la chanteuse Brandi Carlile.

La co-animatrice Amy Schumer prend la parole sur scène lors de la 94e cérémonie annuelle des Oscars le 27 mars. Neilson Barnard/Getty Images

Smith est monté sur scène et a frappé Rock au visage après que le comédien ait fait une blague sur la tête rasée de Jada Pinkett Smith.

Smith est ensuite retourné à son siège et a maudit Rock, lui disant de garder le nom de sa femme hors de la « b—- bouche » de Rock.

Pinkett Smith, 50 ans, souffre d’alopécie, une maladie qui entraîne la chute des cheveux. En décembre, elle a partagé une vidéo sur Instagram montrant une nouvelle perte de cheveux sur le dessus de sa tête. « Moi et cette alopécie allons être amis… point final ! dit-elle dans la légende.

Quarante minutes après l’incident, Smith a remporté son premier Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans « King Richard ».

Schumer est le dernier à peser sur ce qu’on appelle l’un des moments les plus étonnants de l’histoire des Oscars. L’acteur Alec Baldwin a exprimé son soutien au rock et a comparé la scène chaotique à quelque chose de « The Jerry Springer Show » dans un tweet mardi.

Même la propre mère de Smith, Carolyn Smith, a déclaré qu’elle ne l’avait jamais vu « partir » comme ça.

Smith s’est excusé auprès de Rock dans un post Instagram lundi, écrivant qu’il était « hors de propos » et « tort ». Rock a refusé de déposer un rapport de police concernant l’incident, a déclaré le département de police de Los Angeles dans un communiqué.

L’Académie des arts et des sciences du cinéma, qui gère les Oscars, a condamné les actions de Smith dans un communiqué et a déclaré qu’elle procédait à un examen formel pour explorer d’autres conséquences.