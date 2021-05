Amy Schumer a changé le nom de son fils après avoir réalisé que cela ressemblait à «  génital  »

Table de cuisine ronde 'AMY' noire - ø 120 cm

Une table qui sinvite facilement chez vous La table de cuisine ronde 'AMY' noire - ø 120 cm saura jouer de son style intemporel pour trouver élégamment sa place dans votre intérieur et lembellir, et ce, quel que soit son type déco : contemporaine, design, scandinave, industrielle, classique Grâce à ses lignes épurées, à son matériau de fabrication quest le bois et à sa couleur noire, elle est susceptible dapporter à votre cuisine de lauthenticité et du cachet. Vous pouvez aussi personnaliser votre meuble de cuisine en le couvrant par une jolie nappe à votre guise et en y posant un petit vase où vous glissez une fleur pour rendre votre repas ou votre café matinal plus agréable. Par ailleurs, associée à de jolies chaises, elle deviendra un élément phare de votre déco. Il est alors à vous de créer la bonne combinaison ! La table AMY saura répondre à vos besoins de praticité Côté praticité, la table ronde AMY vous comblera par ses atouts. Dabord, elle est entièrement conçue en bois, particulièrement, en MDF. Cela est avantageux, car dune part, il garantit la robustesse et une longue durée de vie du meuble, et dautre part, il facilite son entretien, ce qui est très intéressant dans une cuisine. Ainsi, il suffit de lessuyer avec un chiffon un peu humide. Également, pour que cette table de cuisine garde sa brillance, vous pouvez utiliser un produit destiné au bois. En plus, on apprécie ce meuble de cuisine pour son bon rapport qualité/prix.