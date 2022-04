Amy Poehler dit qu’elle est « prête » pour un redémarrage de « Parks and Recreation »

Les fans de « Parcs et loisirs » pourraient voir Leslie Knope, Ron Swanson et d’autres de leurs natifs préférés de l’Indiana se réunir à nouveau.

Amy Poehler, qui fait la promotion de la deuxième saison de sa série « Russian Doll », a parlé à People de son apparition dans une autre saison de « Parks and Recreation ».

Elle a dit qu’elle était « toujours prête » pour un redémarrage potentiel de la sitcom à succès NBC.

Poehler, 50 ans, a ajouté: « Chaque fois que quelqu’un me donne le mot, et je suis en panne. »

« Parks and Recreations », un faux documentaire satirique, a duré sept saisons de 2009 à 2015. La comédie – qui mettait également en vedette Nick Offerman, Aubrey Plaza, Retta, Rob Lowe, Rashida Jones et Chris Pratt – a suivi un groupe de fonctionnaires locaux qui a travaillé dans la ville fictive de Pawnee, Indiana.

La finale de la série, qui était le 125e épisode de la sitcom, a laissé la porte ouverte à un éventuel redémarrage. « Parks and Recreation » s’est conclu par un flash-forward vers un épilogue qui a montré la vie de tous les personnages dans le futur.

En 2020, le casting s’est réuni, via Zoom, pour un épisode de retrouvailles de 30 minutes qui a montré comment Leslie et tous les autres personnages s’adaptaient à la vie pendant la pandémie de COVID-19. L’argent spécial a été collecté pour le fonds de réponse COVID-19 de Feeding America.

L’année dernière, Poehler et Offerman, amis depuis les années 1990 et co-animateurs de la série télé-réalité « Making It », ont révélé à AUJOURD’HUI s’ils prévoyaient de reprendre leurs rôles.

« J’ai l’impression que Nick et moi sommes probablement les plus désireux et disposés à faire n’importe quoi », a déclaré Poehler à Savannah Guthrie et Hoda Kotb à l’époque. « Nous ne savons pas comment le jouer cool, alors oui, nous le ferons à tout moment. »

Offerman est intervenu et a dit: «Appelez-moi. Ouais, chaque fois que nous pourrons remonter dans ce bateau, j’aime les bateaux, j’aime la pêche, faisons-le.

Il semble que leurs anciens membres de la distribution pourraient également être intéressés. En 2021, Lowe a lancé un podcast intitulé « Parks and Recollection » avec Alan Yang, écrivain et producteur de l’émission. Jusqu’à présent, Pratt et d’autres membres de la distribution et de l’équipe ont été invités sur le podcast.

Mais en ce moment, Poehler se concentre sur sa dernière série « Russian Doll », qu’elle a co-créée avec la star Natasha Lyonne et la productrice Leslye Headland.

Après une pause de trois ans, Netflix a abandonné la deuxième saison de « Russian Doll » le 20 avril.

Poehler et Lyonne se sont arrêtés la semaine dernière pour rendre visite à Hoda et Jenna Bush Hager. Poehler a parlé de l’importance de travailler maintenant sur une série qui a des scénaristes et réalisatrices derrière la caméra.

« Nous connaissons tellement de femmes talentueuses », a-t-elle déclaré. « Nous étions ravis de travailler avec eux, et je suis également très fier du fait que Natasha joue un personnage féminin incroyablement complexe. »