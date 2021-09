Amy Hennig d’Uncharted et Gary Whitta écrivent Forspoken sur PS5

Amy Hennig of Uncharted Fame fait partie d’un casting de stars sur Forspoken, une exclusivité de la console PlayStation 5, ce qui est intéressant car de nombreux messages Twitter ont été diffusés pendant la diffusion du titre. Vitrine PlayStation la bande-annonce blâmait le dialogue sur de mauvaises traductions japonaises. Gary Whitta, qui a écrit Rogue One : Une histoire de Star Wars, est également impliqué – avec l’acteur Todd Stashwick et Allison Rymer.

Voici le pitch : « En jouant le rôle de Frey, vous devrez exploiter des capacités magiques nouvellement découvertes pour combattre les monstres terrifiants qui habitent la terre. Pour avoir une chance de rentrer chez elle, elle devra également affronter les Tantas – des matriarches toute-puissantes destructrices et tordues qui dominent Athia.

Ella Balinska, qui joue Frey, sera accompagnée d’un bracelet magique et sensible nommé Cuff, qui fonctionnera comme une sorte d’allié du personnage principal. La musique de la bande-annonce a été composée par Bear McCreary de God of War, mais Garry Schyman de la renommée de BioShock travaille également sur la bande originale. Des tonnes de talents attachés à ce projet, donc.