Amy Adams révèle un bug enchanté qui sera corrigé dans la suite

Le protagoniste de Disenchanted a fait référence à un oubli du film original. A quoi ressemblera le grand pari de Disney+ après 15 ans ?

©IMDBAmy Adams joue dans Désenchanté.

Dans un peu plus d’un mois, une suite tant attendue sortira Disney+. Il s’agit de désabuséle film qui poursuivra l’histoire magique menée par Amy Adams et Patrick Demsey. Après être passé par la D23 Expo, les fans attendent de nouveaux développements sur ce retour qui s’annonce si prometteur pour la plateforme de streaming. Et son protagoniste, était chargé de mettre en lumière un erreur du premier versement, qui sera bientôt réparé.

C’était en 2007 lorsque Disney a présenté Enchantée, une histoire de pure romance, de fantaisie et, surtout, de musique. De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel publié par la société de la souris assure : « Pour la future princesse, Giselle, la vie est un conte de fées jusqu’à ce qu’elle soit bannie de la terre animée d’Andalousie par une reine maléfique et poussée à Manhattan, la terre actuelle non magique.« . Et il soutient : « Lorsqu’un cynique avocat spécialiste du divorce l’aide, elle ignore qu’il sera bientôt charmé par elle.« .

Sous la direction de Kevin Lima, le casting s’est complété avec les performances de James Marsden, Timothy Spall et Susan Sarandon. Ce n’est pas tout! En outre, Idina Menzel elle a rempli le rôle de Nancy. La vérité est que le légendaire artiste de Broadway, des années plus tard, a réussi à jouer dans Congeléégalement disponible sur Disney+, prêtant sa merveilleuse voix à Elsa et installant le tube de Laisser aller. Cependant, dans Encantada, il a à peine laissé son talent se montrer au niveau vocal.

En dialogue avec Entertainment Weekly, Amy Adams a évoqué cette grosse erreur du premier film : «C’était l’oubli le plus grossier. Elle n’a jamais chanté dans le premier film. Dans Disenchanted, elle chante deux fois et ne pourrait pas être plus heureuse. C’est une excellente référence à Wicked et je suis excité. Votre chanson est si belle. C’est un de mes moments préférés dans le film.”. Le protagoniste du film a conclu : «Elle est Idina, elle est spéciale et elle a une très belle voix”.

De cette façon, Disney + présentera en première le prochain 24 novembre le nouveau film qui mettra en vedette des performances d’Amy Adams, Patrick Dempsey, Maya Rudolph, Gabriella Baldacchino, James Marsden, Idina Menzel, Yvette Nicole Brown et Jayma May. En ce sens, cela commencera 15 ans après le mariage de Giselle et Robert, au moment même où leur famille déménage en banlieue pour vivre heureux à jamais.

