Amy Adams promet plus de musique et de danse dans la suite de « Enchanted »

Après avoir fait quelques performances qui ont attiré l’attention du public et de la critique, en 2007, la désormais nominée aux Oscars Amy Adams a acquis une notoriété internationale grâce à son rôle dans « Enchanted », un film de Walt Disney Pictures dans lequel, suivant une formule similaire à celui des comédies romantiques, il présentait une déconstruction du cinéma magique et princesse produit par la maison de la souris.

Sous la direction de Kevin Lima avec une musique du légendaire compositeur Alan Menken, Adams a endossé le rôle de Giselle, une jeune femme du royaume animé d’Andalasia, qui pour d’étranges raisons est maintenant à New York, croisant le chemin du style de la vie des gens dans le monde réel.

Avec un casting complété par Susan Sarandon, Patrick Dempsey, Idina Menzel et James Mardsen, le film a été très bien accueilli par le public et la critique, remportant trois nominations aux Oscars pour l’œuvre musicale d’Alan Menken dans la catégorie « Meilleure chanson originale ».

Adams retrouvera le rôle de Giselle avec « Disenchanted », une suite produite exclusivement pour le catalogue Disney + dans laquelle elle retrouvera Menzel, et Dempsey, avec l’arrivée de Maya Rusolph de « Saturday Night Live » comme nouvel antagoniste . de l’histoire, préparant son arrivée dans le courant de 2022.

Lors de sa récente apparition dans l’émission Jimmy Fallon, Amy Adams a partagé des détails sur la suite très attendue. L’actrice a noté que les fans de l’original peuvent s’attendre à voir plus de séquences de chansons et de danses par rapport à l’original, décrivant le tournage comme une expérience humiliante.

« La dernière fois que j’avais vraiment besoin de danser de la même manière qu’ici, j’avais la vingtaine et maintenant je ne le suis plus. C’est différent quand on a la quarantaine. Dans mon cœur, j’ai l’impression d’avoir la vingtaine quand je danse, puis je regarde la rediffusion et je me dis ‘Wow, ce n’est pas pareil’ », a noté Adams.

Amy Adams n’a pas révélé plus de détails sur l’histoire de « Disenchanted », bien qu’il ne fasse aucun doute que, étant un film dans lequel Menken sera à nouveau derrière sa section musicale, les fans de cette histoire pourront profiter de nouveaux airs accrocheurs dans la veine old school de Walt Disney Pictures.