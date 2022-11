Amy Adams parle du retour d’Henry Cavill en tant que Superman

BD DC

L’acteur est revenu pour jouer Clark Kent dans la scène post-générique de Black Adam. Quelle est l’opinion du protagoniste de Désenchanté ?

©GettyAmy Adams et Henry Cavill, personnages de Superman.

Amy Adams a été mis sur toutes les lèvres grâce à la première de désabuséla suite de son mythique film Disney sorti en 2007. Mais alors qu’une bonne partie de ses followers se concentrent sur la suite de l’histoire de la princesse Giselle, beaucoup d’autres se demandent s’il reviendra travailler chez Univers DC. Et c’est que l’actrice était chargée d’interpréter Lois laneaccompagnement Henry Cavill Quoi Superman. Que pensez-vous de la dernière participation de l’acteur ?

C’est en 2013 que la figure britannique est convoquée pour incarner le jeune Clark Kent dans la franchise propulsée par Warner Bros. Pictures. Ainsi, il a commencé la DCU avec L’homme de fer. De quoi s’agissait-il? Son synopsis officiel explique : «Un petit garçon se rend compte qu’il a des pouvoirs extraordinaires et qu’il n’est pas de cette Terre. Jeune homme, il voyage pour savoir d’où il vient et pourquoi il a été envoyé. Mais le héros en lui doit émerger s’il veut sauver le monde de l’anéantissement et devenir le symbole de l’espoir pour l’humanité.”.

Superman n’était pas seul, et Henry Cavill non plus sur le plateau. Formant un duo de pure chimie, Amy Adams a rejoint le casting pour donner vie à l’intérêt amoureux de Clark Kent. La recherche n’a pas été facile : le très Zack Snyder, directeur du projet, a révélé que parmi la liste des actrices envisagées pour le rôle figuraient Olivia Wilde, Zoe Saldaña et Mila Kunis. Sa polyvalence et sa chimie avec l’acteur en ont fait l’actrice parfaite pour le rôle.

Bien que Cavill ait conquis les fans de DC Comics avec son interprétation de Superman, la vérité est qu’il est resté à l’écart de l’univers depuis qu’il a titré le Justice League de 2017. Cependant, maintenant, il a décidé de reprendre le projet et est revenu pour la scène post-crédits de Adam noir, le film avec Dwayne Johnson qui promet d’ouvrir une nouvelle ère dans la franchise. Amy Adams reviendra-t-elle aussi ?

En ce moment, le protagoniste de désabusé Il n’a pas évoqué la possibilité de ramener Lois Lane à la vie. Cependant, il a expliqué dans un dialogue avec Variety : « Je pense avoir appris la nouvelle de ton retour grâce à mon mari, en fait. ». Et il a fait remarquer : « Je suis excité pour lui. C’est un merveilleux Superman, donc je suis vraiment excité à ce sujet. ».

