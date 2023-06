Amy Adams libère son côté obscur dans la comédie d’horreur R-Rated ‘Nightbitch’

Amy Adams est sur le point d’envoûter le public avec son prochain film, Salope de nuit. L’actrice primée se lance dans une aventure tordue dans le monde de l’horreur et de la comédie noire. Le film aurait reçu une cote R pour sa « langue et une certaine sexualité », comme le rapporte Bloody Disgusting. Salope de nuit est une exploration sinistre mais pleine d’humour de la maternité.







Adams est réputée pour ses performances éclectiques et évocatrices. Les fans seront ravis de voir Adams plonger tête première dans le personnage. Le public du film d’horreur peut s’attendre à ce que le film les laisse au bord de leur siège alors qu’ils naviguent dans les eaux troubles de cette comédie d’horreur psychologique.

Salope de nuit est adapté du roman du même nom de Rachel Yoder en 2021. Le film sera réalisé par l’estimée Marielle Heller, acclamée pour ses prouesses de réalisatrice dans Une belle journée dans le quartier.

Le roman a été loué pour sa représentation inébranlable de la maternité et de l’étrangeté. Le film devrait suivre. L’intrigue tourne autour de la vie d’une mère au foyer et de son combat alors qu’elle élève son tout-petit dans l’isolement.

En proie à la solitude, la protagoniste est en proie à une étrange métamorphose, alors qu’elle commence à manifester des traits apparentés à un chien. La lutte du personnage n’est pas seulement avec ses circonstances extérieures mais aussi une bataille interne viscérale, alors qu’elle affronte la peur de perdre son humanité. Ce voyage tumultueux devrait être une vitrine électrisante de la finesse d’acteur d’Adams.

Le roman a été salué pour son traitement inventif de la maternité contemporaine. Dans une déclaration officielle, Marielle Heller a expliqué à quel point le roman de Rachel Yoder résonnait profondément en elle.

Heller a dit,

« L’histoire sombre et hilarante de Rachel sur la maternité et la rage m’a fait me sentir vue. Et l’adapter en pensant à Amy Adams a été ce qui m’a permis de traverser la pandémie. Je suis tellement ravi de donner vie à ce film avec de merveilleux partenaires comme Anne Carey, Annapurna Pictures et Searchlight.

Les talents derrière la production Nightbitch

Le film présente une distribution d’ensemble qui comprend non seulement Amy Adams mais aussi Ella Thomas, Garrett C. Phillips et Jason Ritter, qui incarne le futur ex-mari du protagoniste. Les forces créatives derrière le film comprennent une équipe de producteurs comprenant Heller, Adams, Megan Ellison, Anne Carey, Stacy O’Neil, Christina Oh, Adam Paulsen et Sue Neagle.

Amy Adams n’est pas étrangère aux distinctions et à son implication dans Salope de nuit de bon augure pour le film. Adams devrait apporter un puissant mélange de profondeur et de nuance à son rôle dans Salope de nuit. Elle avait déjà joué dans quatre films Annapurna – Le Maître, American Hustle, Elleet Vice. Toutes les œuvres mentionnées ont valu à Adams des nominations aux Oscars.

Pour l’instant, il n’y a pas de détails officiels sur la date de sortie de Salope de nuit. Les fans garderaient sûrement les oreilles au sol pour les détails à venir sur ce drame d’horreur captivant.

La combinaison d’un scénario captivant, d’un réalisateur accompli et d’une femme indomptable dans Amy Adams, Salope de nuit est sur le point d’être un appel de sirène pour ceux qui se délectent de thrillers psychologiques mêlés d’humour noir.