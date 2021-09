Amy Adams a parlé de ce qui se passera dans Enchanted 2, le film qui sera présenté en première sur Disney +

DISNEY +

L’actrice qui incarne Giselle a raconté son expérience sur le plateau avec des chorégraphies et de nouvelles chansons. Découvrez tout ce que l’on sait jusqu’à présent sur la suite avec Patrick Dempsey.

Cinéma© GettyAmy Adams a fait référence à son travail dans Enchanted 2

Tout au long de sa carrière, Amy Adams Il a joué dans des dizaines de films et a joué le rôle de personnages très différents. Mais son interprétation de Giselle au Enchantée C’était complètement iconique et a marqué toute une génération qui a apprécié ses chansons entraînantes. Le film a même été nominé pour deux Golden Globe déjà trois Prix ​​Oscar. Mais l’histoire n’est pas terminée et il y a encore beaucoup à raconter dans son suite.

Le film, produit par Photos de Walt Disney, a eu sa première en 2007. Après 14 ans, l’actrice principale a été invitée au programme de Jimmy Fallon et il a évoqué tout ce qui se passera dans le film qui viendra bientôt Disney+. « Il y en a beaucoup plus Chansons et chorégraphies que dans le premier film. C’était difficile, parce que la dernière fois que j’ai eu besoin de danser de cette façon, c’était dans la vingtaine et maintenant j’ai plus de 40 ans. C’est différent, même si dans mon cœur je pense avoir 20 ans quand je danse », a-t-il assuré.

De la sorte, il a enthousiasmé les fans qui attendent déjà d’en savoir un peu plus sur le film qui se prépare. Sous la direction de Adam Shankman, le tournage a eu lieu à Irlande, après la confirmation du long métrage tant attendu en décembre de l’année dernière. Et tout comme le temps passait pour l’actrice, c’est aussi arrivé pour Giselle : après 15 ans, elle est déjà dans le monde réel avec Robert Et votre fille Morgan, maintenant adolescent. Cependant, elle a déménagé à Monroeville et devra à nouveau s’adapter à une autre maison.

Bonne nouvelle pour les fans du film original ! Non seulement ils reverront Amy Adams, mais Patrick Dempsey sera la vedette de l’histoire. Ils ont également confirmé leur participation Idina menzel Quoi Nancy et James Marsden comme lui Prince Edward, un couple qui choisit de rester dans le monde fantastique pour se marier et être heureux pour toujours. De plus, il rejoindra le casting rudolph maya, le nouveau méchant dont les détails sont encore inconnus.

Pour sa part, Gabriella baldaquin Elle sera chargée de représenter Morgan, la fille de Robert, et elle est déjà très enthousiaste à l’idée de rejoindre l’équipe. Les chansons seront à nouveau en charge de Alan Menken et Stephen Schwartz cela a convaincu Dempsey de chanter pour la première fois devant des caméras. Tout cela serait disponible sur Disney + à partir de 2022, toujours sans date de sortie confirmée.

