Amulette magique décodée. Il protégeait le propriétaire des esprits suceurs de sang.

Une amulette magique nouvellement déchiffrée prétend arrêter les mauvais esprits «qui mangent de la chair et boivent du sang», ont découvert les archéologues.

Il y a environ 1 600 ans, les Mandéens, qui ont vécu dans le sud de l’Irak et de l’Iran pendant des millénaires, ont écrit l’incantation sur une amulette en plomb dans leur langue mandaïque. Une fois dépliée, l’amulette ressemble à un long morceau de plomb mince.

La découverte pourrait faire la lumière sur la religion mandéenne, qui est complexe et mêle plusieurs croyances. Jean-Baptiste et l’archange Gabriel sont tous deux des figures importantes qui ont pratiqué la religion. Les Mandéens modernes se plongent souvent rituellement dans l’eau comme une forme de purification, et ils suivent une philosophie pacifiste dans laquelle la violence ne peut pas être utilisée même en légitime défense.

Selon le texte déchiffré, l’amulette était destinée à protéger un homme nommé Abbiya des esprits buveurs de sang et d’un démon. «Au nom de la vie, que l’esprit et l’âme d’Abbiya, le fils de Mahua, soient sains», dit le texte traduit. L’amulette appelle Gabriel, qui est «l’ange des dieux», à «jeter, lier, frapper, tuer et enchaîner le démon». Il appelle également Gabriel à empêcher «les esprits qui mangent de la chair et boivent du sang» de blesser Abbiya. »Des fils et des filles, qu’une grande voix, guérison, victoire, scellement, protection et scellement soit au corps, à l’esprit et à l’âme. d’Abbiya… »dit l’amulette.

L’amulette mesure environ 8 pouces de long et 1,7 pouces de large (20,3 sur 4,4 centimètres) et contient 62 lignes d’écriture, a déclaré Tom McCollough, professeur émérite de religion au Center College de Danville, Kentucky, dans une présentation récente réunion de l’Institut archéologique d’Amérique (AIA) et de la Society for Classical Studies (SCS).

Origines de l’amulette

Center College a acheté l’amulette déroulée, ainsi que deux autres, à un collectionneur en 2009 pour 5 000 €. Au moment de l’achat, le collectionneur a déclaré que les amulettes avaient été achetées par un membre de la famille à Jérusalem dans les années 1950, présentant des photographies à l’appui de cette affirmation, a déclaré McCollough. Ces photographies sont importantes, car le sud de l’Irak a été massivement pillé au cours des dernières décennies; et McCollough a déclaré que de nombreuses revues ne publieront pas d’inscriptions en provenance d’Irak à moins qu’il n’y ait la preuve qu’elles n’ont pas été récemment pillées.

Au moment de la publication, les chercheurs n’ont pas été en mesure de partager les photographies avec 45Secondes.fr ou de révéler l’identité du collectionneur.

Les trois amulettes sont en plomb et ont un boîtier en cuivre. En analysant la quantité de corrosion sur l’amulette déchiffrée, le chimiste du Center College Jeff Fieberg a découvert qu’elle remonte à au moins 450 après JC et peut-être plus tôt, a déclaré Fieberg. Utilisant cette méthode de datation sur une autre des amulettes achetées au collectionneur, Fieberg a constaté qu’elle datait d’au moins 750 après JC.

Parce que les amulettes sont si anciennes, elles peuvent fournir des indices sur la façon dont la religion du Mandéisme a évolué au fil du temps, ont déclaré les chercheurs. « La seule chose que nous ayons de la première période, ce sont ces outils magiques », a déclaré McCollough.

Religion vivante

Les Mandéens des temps modernes participent à une cérémonie de baptême en Australie. Aujourd’hui, environ 50 000 personnes pratiquent la religion mandéenne. L’amulette magique récemment déchiffrée met en lumière leurs anciens ancêtres. (Crédit d’image: Mark Kolbe / Getty Images)

On estime que 50 000 Mandéens sont en vie aujourd’hui. Pendant des millénaires, ils étaient basés dans le sud de l’Irak et de l’Iran; mais ils ont été persécutés pendant le règne de l’ancien président irakien Saddam Hussein et ont été ciblés par certains groupes militants après l’invasion américaine de l’Irak en 2003. En conséquence, de nombreux Mandéens ont été contraints de fuir l’Irak, certains vivant maintenant aux États-Unis, en Australie, en Suède, au Royaume-Uni et au Canada.

La recherche sur les amulettes est en cours. Récemment, les chercheurs ont pu dérouler l’amulette qui datait de 750 après JC et sont en train de déchiffrer l’écriture.

