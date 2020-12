amsung Galaxy Buds Pro, ce sont les écouteurs sans fil qui accompagneront le Galaxy S21

Les Samsung Galaxy Buds Pro sont complètement filtrés: des écouteurs totalement sans fil avec une excellente batterie et une suppression active du bruit.

Le format «juif» des Galaxy Buds Live ne semble pas avoir convaincu tout le monde, et Samsung envisage de revenir à un format plus traditionnel avec sa nouvelle génération de casque entièrement sans fil.

Au moins c’est ce que le filtre Evan Blass partage le premières images – apparemment – officielles du Galaxy Buds Pro, le nouveau casque totalement sans fil que la société sud-coréenne aurait prévu de lancer en janvier, avec le Galaxy S21.

Annulation active du bruit, batterie 500 mAh et une couleur violette frappante

Grâce aux images, nous savons que le nouveau Galaxy Buds Pro —Selon SamMobile, ce sera son nom— arrivera dans une nouvelle couleur violet clair frappante. Et si l’histoire nous a appris quelque chose, c’est que Samsung a très probablement l’intention de faites de cette couleur spéciale l’une des caractéristiques distinctives de votre nouvelle série d’appareils, nous n’excluons donc pas de voir un Samsung Galaxy S21 dans une couleur violette similaire à ces écouteurs.

Une autre caractéristique confirmée par les images est l’inclusion de embouts en silicone sur les écouteurs, ce qui devrait contribuer à améliorer l’isolation et ainsi offrir une amélioration de la qualité audio. De son côté, l’étui de chargement ne semble pas très différent de celui que Samsung a présenté avec les Galaxy Buds Live.

En plus de cette fuite, d’autres rumeurs qui ont surgi plus tôt indiquent que le Galaxy Buds Pro arrivera avec une annulation active du bruit, une batterie de 500 mAh dans l’étui de chargement et un nouveau «mode ambiant» amélioré qui nous permettra d’entendre plus clairement ce qui se passe autour de nous lorsque nous portons les écouteurs.

D’autres rumeurs ont indiqué que Samsung pourrait inclure ces écouteurs en cadeau avec le Galaxy S21, pour compenser le manque d’écouteurs filaires inclus dans la boîte. Pour l’instant, c’est tout ce que l’on sait sur le Galaxy Buds Pro.

