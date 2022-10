Amsterdam : sera-t-il diffusé en streaming ?

Amsterdam est un film à mi-chemin entre une histoire vraie et des situations fictives et qui arrivera en streaming après être passé par le cinéma.

amsterdam suit les vies alternées du médecin vétéran de la guerre Burt Berendsen (Christian Bale), de son partenaire Harold (John David Washington) et de l’infirmière Valerie (Margot Robbie). Ces personnages se sont rencontrés pendant la Première Guerre mondiale et 15 ans plus tard, ils se retrouvent liés dans un meurtre mystérieux. Le nom du film est en l’honneur de la ville dans laquelle ils ont vécu ensemble pendant l’après-guerre.

La vérité est que le scénario du film réalisé par David O Russel qui est sorti en salles en Amérique latine le 6 octobre commence à se compliquer, montrant l’affaire connue sous le nom de « Terrain d’affaires »une conspiration d’hommes d’affaires puissants qui avaient l’intention de renverser le président Franklin D. Roosevelt en 1933. Le film souligne au début que de nombreux événements présentés sont basés sur la réalité et celui-ci en fait partie.

Amsterdam viendra en streaming

amsterdam Jusqu’à présent, il n’a pas eu un bon accueil de la part des critiques spécialisés malgré un casting de luxe qui semble avoir réalisé de grandes performances dans le cadre du film, mais sa structure avec des sauts dans le temps et la difficulté de discerner ce qui était réel et ce qui ne l’était pas. finir par décanter sur de mauvaises critiques que sur Tomates pourries ils atteignent 33% d’acceptation par les spécialistes et 62% par le public.

De même, amsterdam Parfois, elle se sent à l’aise dans le genre dramatique historique, puis se laisse emporter par la comédie, le thriller et ose même sauter le pas vers des parties à connotation musicale. Vous n’aimez peut-être pas le film, mais il est vrai qu’il boude les étiquettes dans une création où Russell tente avec un certain succès de faire rentrer les pièces dans son rôle de réalisateur, scénariste et producteur.

Le film est produit par Ateliers du 20ème siècle qui appartient à Disney on peut donc s’attendre à ce qu’il arrive dans le monde du streaming d’ici 3 ou 4 mois sur les plateformes Disney+ Oui Étoile+. Vous savez déjà quels services vous auriez dû contracter lorsqu’un délai raisonnable s’est écoulé après l’arrivée au cinéma de amsterdam si vous avez l’intention de le regarder dans le confort de votre maison.

amsterdam stars Christian Bale comme Burt, Margot Robbie comme Valérie, John David Washington comme Harold, Chris Rock comme Milton, Anya Taylor-Joy comme Libby, Zoe Saldaña comme Irma, Mike Myers comme Paul, Michael Shannon comme Henry Norcross, Rami Malek comme Tom et Robert De Niro comme Gil, entre autres.

