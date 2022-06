Amsterdam de David O. Russell : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

Le célèbre réalisateur David O. Russell a défini son prochain projet. Amsterdam, un thriller de la période du mystère du meurtre, sortira en salles en novembre. Russell dirigera, écrira le scénario et produira le film.

Russell a commencé sa carrière cinématographique avec une série de comédies noires à la fin des années 1990 et au début des années 2000, telles que Fesser le singe, Flirter avec le désastre, Trois roiset I Heart Huckabees. Bien qu’ils n’aient pas eu beaucoup de succès au box-office, ils ont reçu des critiques critiques majoritairement positives. Au début des années 2010, Russell est passé à plus de longs métrages de comédie dramatique, sortant Le combattant, Livre de jeu Silver Liningset agitation américaine. Tous les trois ont connu un succès critique et commercial, Russell recevant également une nomination aux Oscars du meilleur réalisateur pour chacun. Sa comédie dramatique biographique Joie lui a valu une nomination aux Golden Globes.

Maintenant, Russell espère atteindre le même niveau de succès avec Amsterdamson premier film depuis Joie en 2015. Dans cet esprit, regardons tout ce que nous savons sur le prochain long métrage du réalisateur emblématique. Que peut-on s’attendre à voir sur le plan de l’intrigue, et contiendra-t-il l’un des éléments de signature de Russell? Quels noms ont été alignés dans le casting? Quand et où peut-on voir le film à sa sortie ? Et qu’est-ce que le public devrait savoir d’autre sur David O. Russell Amsterdam?

Amsterdam : l’intrigue

Ateliers du 20ème siècle

Peu de détails ont été dévoilés sur l’intrigue. Nous savons qu’il s’agit d’un film d’époque, dont les vibrations évoqueraient celles de agitation américaine, une autre pièce d’époque de Russell. Plus de détails ont été révélés à CinemaCon en avril avec une bande-annonce exclusive.

Malgré la distribution tentaculaire de l’ensemble (plus à venir), le film se concentre sur seulement trois personnages principaux, un médecin, une infirmière et un avocat. Les trois sont des vétérans qui se sont rencontrés au début du XXe siècle en Belgique. Ils ont tous un secret à cacher, car ils ont juré un pacte pour se protéger quoi qu’il arrive. La bande-annonce a également révélé un cadavre dans un cercueil, suggérant que les trois sont impliqués d’une manière ou d’une autre dans un meurtre ou une mort suspecte.

C’est tout ce qui a été reconstitué à partir de la révélation à CinemaCon. Il y a eu peu d’informations supplémentaires sur ce à quoi le public peut s’attendre. En raison de la grande distribution, nous pouvons probablement nous attendre à ce que les trois protagonistes rencontrent une variété de personnages colorés tout au long de l’histoire. Tout ce que nous pouvons faire est d’attendre des informations supplémentaires sur l’intrigue, qui seront probablement révélées plus près de la date de sortie.

Amsterdam : le casting

Le film mettra en vedette un casting massif avec certains des plus grands noms d’Hollywood. Le casting de Amsterdam comprend Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Taylor Swift, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts, Alessandro Nivola et Robert de Niro . Le rôle de Washington était à l’origine attaché à Michael B. Jordan, bien qu’il ait abandonné en raison de problèmes de planification et de retards liés au COVID. La collaboratrice fréquente de Russell, Jennifer Lawrence, a également été considérée pour le rôle de Robbie, avec Jamie Foxx en lice pour celui de Jordan.





Il s’agit du troisième rôle principal de Bale dans un projet Russell, après avoir déjà joué dans Le combattant et agitation américaine. De plus, de Niro a joué des rôles dans Livre de jeu Silver Linings, Joieet un camée non crédité dans agitation américaine.

Nous ne connaissons pas encore les rôles exacts des acteurs, bien que Bale, Robbie et Washington jouent probablement les trois rôles principaux. Les annonces de casting semblent étayer cette théorie. Les trois stars ont reçu le haut de l’affiche, et Bale et Robbie étaient les premiers noms attachés au projet alors sans titre aux côtés de Michael B. Jordan (avant son remplacement par Washington). Une image de Bale, Robbie et Washington ensemble a également été publiée à CinemaCon, semblant confirmer cette théorie.

Cependant, dans la scène avec le cercueil, Bale serait debout avec les personnages de Chris Rock et Taylor Swift. Rock discute avec Bale de qui pourrait avoir des ennuis pour la mort, alors peut-être que son personnage pourrait plutôt être l’un des protagonistes. S’il ne s’agit pas d’un prospect, il peut s’agir d’un proche allié ou d’une personne travaillant avec les prospects.

De Niro interroge les trois sur leur passé dans la bande-annonce, donc son personnage peut être une sorte de détective ou d’enquêteur. Bien sûr, aucun rôle n’a été confirmé. Nous aurons probablement une meilleure idée des pistes lorsque la bande-annonce exclusive sera rendue publique.

de David O. Russell Amsterdam sortira en salles aux États-Unis le 4 novembre 2022. Ce créneau d’automne le placera au milieu de la saison des cérémonies de remise des prix. Si le film connaît un succès aussi critique et commercial que les œuvres passées de Russell, il pourrait décrocher au réalisateur une autre nomination aux Oscars et potentiellement sa première victoire.