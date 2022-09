Amsterdam : comment est le rôle de Taylor Swift

Ateliers du 20ème siècle

Le film met en vedette Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington. Il ouvre jeudi prochain.

©IMDBTaylor Swift.

Il reste une semaine avant amsterdam frapper les salles de cinéma. C’est le premier film de David O Russel à la première depuis 2015 quand il a fait Joie et a une large distribution d’étoiles parmi lesquelles des figures telles que Mike Myers, Michael Shannon, Rami Malek et Andrea Riseboroughpour accompagner le trio de protagonistes qui composent Margot Robbie, Christian Bale et John David Washington.

l’intrigue de amsterdam s’inspire de faits réels et se déroule dans l’entre-deux-guerres aux États-Unis et en Europe. Après avoir combattu pendant la Première Guerre mondiale, les soldats Burt (Balle) et Harold (Washington) ils se lient d’amitié avec Valérie (Robie). A partir de ce moment, avec pas mal de comédie, l’histoire va s’orienter vers une sorte de polar policier où la paix mondiale sera en jeu.

Dans amsterdam non seulement verrons-nous toutes les stars de Hollywood mentionné mais fera également partie du casting Taylor Swiftla chanteuse qui l’an dernier a fait ses débuts en tant que réalisatrice dans le court métrage trop bien. De la main de David O Russel aura son premier emploi après ce qui a été l’échec et remis en question chatsqui a été publié avant que la pandémie de coronavirus n’éclate.

A cette occasion, pour Taylor Swift jouera le rôle de Lizune jeune femme qui, après avoir subi la mort subite de son père, ira à Burt et Harold de leur demander de l’aide, en s’assurant qu’il ne croit pas que le décès était dû à des causes naturelles. Sa participation a été incluse dans la dernière avant-première officielle de amsterdam qui est sorti il ​​y a quelques semaines. Avez-vous hâte de revoir cet artiste talentueux sur grand écran ?

+ Ils voulaient annuler Taylor Swift

La participation de Taylor Swift dans amsterdam Cela a fini par avoir un goût aigre-doux pour la chanteuse puisqu’une fois qu’il a été confirmé qu’elle serait dans le long métrage, ils ont voulu l’annuler. Parce que? le réalisateur du film, David O Russela été dénoncé à plusieurs reprises pour son comportement violent et agressif sur les plateaux de tournage par des personnalités telles que Amy Adams et George Clooney, en plus d’avoir une plainte d’abus par sa nièce. Le film a fait ses débuts avec un très faible 36% en Tomates pourries et certains disent qu’il s’agit d’une tentative de boycott du film en raison des plaintes contre son réalisateur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂