Amplifier les voix pour le Mois du patrimoine asiatique américain et insulaire du Pacifique – Spotify

Aujourd’hui plus que jamais, il est important de célébrer et de soutenir notre communauté des Américano-asiatiques et des îles du Pacifique (AAPI). Des artistes, des influenceurs, des créateurs, des célébrités et plus encore ont passé 2021 à faire entendre leur voix et nous sommes solidaires avec eux. En l’honneur du Mois du patrimoine de l’AAPI en mai, Spotify poursuit notre efforts continus pour amplifier et élever cette communauté. À travers la campagne de cette année, nous mettons en lumière les créateurs de l’AAPI sur Spotify et les invitons à partager leurs histoires de fierté.

Lisez la suite pour en savoir plus sur nos efforts pour améliorer les histoires AAPI.

Un centre de réflexion et de fierté sur plateforme

Pour amplifier la voix de nos créateurs AAPI à travers le monde, Spotify a créé le AAPI centre de contenu. L’espace dédié abrite des voix de premier plan AAPI ainsi que de nouvelles versions de créatifs du paysage audio.

Représentation en singles, playlists et art

Pour élever nos artistes, Spotify s’associe avec Audrey Nuna couvrir « Ce XX » par G-DRAGON, une piste qui rend hommage à son héritage AAPI.

Nous actualisons également un certain nombre de listes de lecture avec des couvertures mises à jour mettant en valeur les artistes AAPI et métis, ainsi que l’ajout de nouvelles chansons pour que les auditeurs puissent en profiter. Ces listes de lecture comprennent Dope AF, une collection d’œuvres de femmes asiatiques branchées de la diaspora; .ORG, qui partage les derniers sons indie d’Asie; Desi Hits, une liste organisée de succès Desi d’Asie du Sud et du monde entier; et Fierté AAPI, qui célèbre les artistes queer asiatiques américains ou insulaires du Pacifique.