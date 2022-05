Amphibia Saison 3 Episode 19 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens s’interrogent sur la date de sortie de l’épisode 19 de la saison 3 d’Amphibia. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents de la saison 3, les fans sont ravis de savoir quand l’épisode 19 va sortir. Pour cette raison, tous ses fans veulent savoir quand pourront-ils voir la prochaine saison de cette émission. Ainsi, nous vous avons apporté ce guide sur la nouvelle saison de Halo.

Ici, vous apprendrez tout sur la prochaine date de sortie de l’épisode 19 de la saison 3 d’Amphibia, ses spoilers, les castings de retour pour la prochaine saison, où regarder cette émission en ligne, son nombre total d’épisodes, ainsi que d’autres informations dont vous avez besoin pour savoir lié à cette série. Découvrons-les tous sans plus tarder.

Vous pouvez également lire: Hacks Saison 2 Episode 2 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Amphibia est une émission de télévision animée américaine très répandue qui est regardée dans diverses régions. Ce spectacle est créé par Matt Braly. La première saison de cette émission est sortie en 2019, et en peu de temps, cette émission a réussi à gagner beaucoup de popularité à travers le monde. Actuellement, cette émission en est à sa troisième saison.

Ce spectacle suit juste l’ordinaire Anne Boonchuy, 13 ans, qui trouve une boîte à musique qui l’envoie à Amphibia, un monde plein de grenouilles, de crapauds et d’insectes géants. Avec l’aide de Sprig, elle doit s’acclimater à la vie à Amphibia et trouver sa première véritable amitié de sa vie. Les fans de cette émission sont enthousiasmés par la prochaine date de sortie de l’épisode 19 de la saison 3 d’Amphibia. Eh bien, la date de sortie de ce prochain épisode est révélée et il sortira plus tôt que prévu.

Amphibia Saison 3 Épisode 19 Date de sortie

Nous allons donc révéler ici la date de sortie de l’épisode 19 de la saison 3 d’Amphibia. Dans la saison 3, il n’y a que 18 épisodes et le dernier épisode est sorti le 14 mai 2022. Si vous êtes fan de cette émission, alors il y a de mauvaises nouvelles pour vous, la saison 3 est la dernière saison de cette animation et il n’y aura pas de saison 4.

Où diffuser Amphibia ?

Si vous voulez regarder cette émission, sa plateforme officielle est la chaîne Disney. Si vous souhaitez diffuser cette émission en ligne sur Disney +, Prime Video et iTunes. Donc, si vous avez manqué un épisode précédent, vous pouvez diffuser cet épisode sur ces plateformes. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes peut dépendre de votre emplacement. Alors, vérifiez la disponibilité une fois.

Liste des épisodes de la saison 3

Voici la liste complète des épisodes de la saison 3.

La nouvelle normalité

Sautez jusqu’à ce que vous tombiez / Turning Point

Thai Feud » / « Aventures dans Catsitting

Combattez au musée »/« Grenouilles du temple

Fixation Frobo » / « Anne-sterminator

L’anniversaire de M. X / Sprig

Spider-Sprig / Olivia & Yunan

Hollywood Hop Pop / Si vous donnez un cookie à une grenouille »

Grenouille petit Noël”

Échapper à Amphibia

Commandant Anne / Sprivy

Les anges de Sasha / Olm Town Road

Mère d’Olms / Élève de Grime

La racine du mal / Le noyau et le roi

Tritons en collants / Fight or Flight

Les trois armées / Le début de la fin

Tout compris

La chose la plus difficile

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous avez toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de l’épisode 19 de la saison 3 d’Amphibia dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder au cours de la saison en cours de cette émission, ses plateformes de streaming, liste des épisodes, et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 19 de la saison 3 d’Amphibia, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions heureux de vous aider à résoudre vos questions sur cette série.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂