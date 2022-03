Amphibia Saison 3 Episode 12 Date de sortie aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni: où regarder, nombre total d’épisodes, spoilers

in

La prochaine date de sortie de l’épisode 12 de la saison 3 d’Amphibia est révélée et ce nouvel épisode devrait sortir plus tôt que prévu. Pour cette raison, tous les fans de cette émission en cours en sont ravis. Ils veulent tous savoir quand auront-ils ce nouvel épisode à regarder en ligne. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous découvrirez la dernière date de sortie de l’épisode 12 de la saison 3 d’Amphibia dans divers pays, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder cette saison, où diffuser cette émission en ligne, ainsi que d’autres informations s’y rapportant. Découvrons ce guide sans plus tarder.

Amphibia est une série télévisée d’animation américaine en cours qui est regardée par de nombreuses personnes à travers le monde. Cette émission parle d’Anne Boonchuy ordinaire, 13 ans, qui trouve une boîte à musique qui l’envoie à Amphibia, un monde plein de grenouilles, de crapauds et d’insectes géants. Maintenant, elle doit ajuster sa vie à Amphibia.

Matt Braly est le créateur de ce spectacle. L’émission en est actuellement à sa troisième saison en raison de sa popularité. Après avoir visionné le dernier épisode de cette émission, tous ses fans s’interrogent sur la sortie du prochain épisode de la saison.

Amphibia Saison 3 Épisode 12 Date de sortie

Le calendrier de la date de sortie de l’épisode 12 de la saison 3 d’Amphibia est sorti et il sera bientôt publié. La date de sortie de l’épisode 12 de la saison 3 d’Amphibia est fixée au 2 avril 2022. Les nouveaux épisodes de cette émission sortent tous les samedis.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans Amphibia Saison 3 ?

Actuellement, le nombre total d’épisodes pour la saison 3 en cours de cette émission n’est pas encore révélé. Mais, on s’attend à ce qu’il y ait environ 35 à 40 épisodes car la première saison avait 39 épisodes et la deuxième saison avait 36 ​​épisodes. Vous n’obtiendrez pas plus de saisons de cette émission à regarder car la troisième saison en cours est la finale de l’émission.

Où regarder Amphibia Saison 3 ?

Le réseau de télévision d’origine pour cette émission aux États-Unis est Disney Channel. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes telles que Disney Now, YouTube TV et d’autres services. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette émission en ligne sur ces plateformes dépendra de votre région. Alors, vérifiez s’il est disponible pour votre pays ou non.

Liste de tous les épisodes de la saison 3 d’Amphibia

Voici la liste de tous les épisodes de la troisième saison en cours de cette émission.

« La nouvelle normalité » « Hop jusqu’à ce que vous tombiez » | « Tournant » « Querelle thaïlandaise » | « Aventures dans Catsitting » « Combat au Musée » | « Grenouilles du temple » « Réparer Frobo » | « Anne-terminator » « Monsieur. X” | « Anniversaire de Sprig » « Spider-Sprig » | « Olivia & Yunan » « Hollywood Hop Pop » | « Si vous donnez un cookie à une grenouille » « Froggy Little Christmas » « Échapper à Amphibia » « Commandant Anne » | « Savant » « Les anges de Sasha » | « Route de la ville d’Olm » « Mère d’Olms » | « L’élève de Grime » « La racine du mal » | « Le noyau et le roi » « Tritons en collants » | « Se battre ou s’enfuire » « Les Trois Armées » | « Le début de la fin »

Emballer

Nous terminons cet article avec l’espoir que vous avez tous les détails liés à la prochaine date de sortie de l’épisode 12 de la saison 3 d’Amphibia, la plate-forme de diffusion en continu de la troisième saison d’Amphibia, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, soyez prêt à profiter de ce spectacle bientôt. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider de la meilleure façon possible.

