Amouranth et Indiefoxx bannis en même temps sur Twitch pour une raison surprenante

Il semble qu’Amouranth et Indiefoxx aient été interdits TWITCH.

Avant leurs interdictions, les deux flux étaient en direct avec près de 20 000 téléspectateurs, mais les rapports indiquent que les deux flux ont baissé en même temps. Amouranth s’est ensuite rendue sur Twitter pour confirmer son interdiction, même si c’était une approche légère –

« Un j’aime = une seconde d’interdiction plus courte.«

Cela vient après le récent changement de Twitch pour essayer de déplacer le contenu du streamer dans la section Piscines et bains à remous. Cette catégorie décidément plus petite sur Twitch ne convenait évidemment pas aux deux streamers en guerre, qui ont passé la semaine dernière dans la section ASMR… à lécher.

Amouranth et Indiefoxx ont été bannis sur Twitch – Jake Lucky (@JakeSucky) 19 juin 2021

Les interdictions ne sont évidemment pas permanentes sur Twitch. Les deux streamers ont fait l’objet d’interdictions dans le passé. Et tout comme par le passé, ce n’est pas différent de Twitch de descendre les deux flux sans avertissement. Il est assez clair qu’Indiefoxx ou Amouranth savaient que leurs chaînes étaient sur le point d’être supprimées. Indiefoxx a répondu à un Tweet en disant : « Ils ont vu à quel point nous travaillions dur et nous ont laissé prendre le week-end. »

Cette interdiction fait suite à une longue discussion récemment sur l’avenir de Twitch et la direction que certains créateurs prenaient sur la plateforme. Dans un précédent communiqué de presse, Twitch a informé le public qui regardait le streaming qu’être attirant n’était pas contraire aux règles et qu’ils ne censuraient pas les créateurs de faire leur truc. Il semble que le léchage d’oreilles ASMR ait poussé cela un peu trop loin.

Ludwig, un autre streamer populaire sur la plate-forme, a récemment souligné que la section ASMR ne recevait pas de note « Mature » lorsqu’elle était visitée sur le site, même par ceux qui n’avaient pas de compte. Il ne fait aucun doute que le contenu d’Amouranth et d’Indiefoxx était mature. Le fait que ce contenu puisse être consulté par n’importe qui, de n’importe quel âge, est clairement problématique.

TWITCH AVEC LE 2 PIÈCES pic.twitter.com/JGlmrO28t4 — Classer 😼 (@Class) 19 juin 2021

Dans ce qui semblait être une bataille de longue date, Amouranth et Indiefoxx ont été diffusés simultanément, souvent avec un contenu similaire qui a repoussé les limites de Twitch TOS. Une course, vraiment, pour avoir le plus de téléspectateurs possible. Plusieurs créateurs de contenu ont parlé de l’état de Twitch en ce moment, notamment Ludwig, Mizkif et Asmon.

Le personnel de Twitch TOS a clairement écouté ce qu’ils avaient à dire, ainsi que de nombreux autres.

La durée de cette interdiction actuelle n’est pas encore claire. Les deux streamers attendent probablement avec impatience un week-end sans streaming. Qu’ils soient ou non autorisés à revenir sur la plate-forme est probablement quelque chose qui sera annoncé par Twitch dans les prochains jours.