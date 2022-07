Amouranth est multimillionnaire grâce à OnlyFans

Amouranth est l’un des les streamers les plus connus sur Twitter. Elle a longtemps attiré l’attention avec des flux révélateurs. En plus des revenus de ses abonnés sur la plateforme de streaming, elle gère une Compte OnlyFans, qui fait beaucoup d’argent. Cela rend le jeune streamer millionnaire.

Elle sait maintenant combien Amouranth gagne vraiment avec son compte OnlyFans Twitter annoncé.

Amouranth : Elle le mérite avec OnlyFans

Dans un tweet, Amouranth explique à quel point elle gagné mensuellement avec OnlyFans. Sur la capture d’écran, vous pouvez voir : Votre revenu actuel de mars à juillet de cette année. Elle écrit à propos de la photo : « Ce n’est pas à propos de l’argent. Il s’agit d’envoyer une déclaration.

En moyenne, le jeune de 28 ans gagne 1,5 million de dollars dans le mois. Vous pouvez certainement bien vivre de cette fière somme. Encore plus étonnant sont ses gains totaux : elle a avec OnlyFans plus de 27 millions de dollars pris. Ce sont des chiffres dont beaucoup ne peuvent que rêver.

Mais elle ne veut pas que ses partisans croient que l’argent tout seul vient. Elle souligne dans un commentaire que tout cela pas possible serait si elle son équipe pas avoir en arrière-plan.

Quiconque souhaite créer un tel réseau peut le faire à un moment donné plus seul divertir et avoir besoin de soutien, tout comme Amouranth.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Amouranth veut ouvrir sa propre agence

Elle est probablement la personne avec le plus de connaissances via des plateformes comme OnlyFans et gagner de l’argent avec le contenu NSFW. Afin de mieux partager ses connaissances avec les autres, Amouranth entend créer une agencequi vise à aider les créateurs à construire une vie indépendante sur ces plateformes.

Elle ne veut pas seulement aider les personnes intéressées déterminer sa propre valeurmais aussi comment ils leur maximiser les performancesun certain maintenir le niveau et un à la fois équilibre travail-vie sain accessible. Elle veut ajouter de la valeur avec ses connaissances, d’où d’autres en profitent être capable.