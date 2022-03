Amour, vin et Nouvelle-Zélande : découvrez à quoi ressemble Under the Vines, la nouvelle série dont vous allez tomber amoureux

pas de spoilers

Acorn TV présente ce jeudi une nouvelle série originale avec Rebecca Gibney et Charles Edwards qui se déroule en Nouvelle-Zélande. On vous dit pourquoi le voir.

© Gland TVUnder the Vines est la nouvelle production originale d’Acorn TV

Changer de direction est toujours possible, mais est-ce difficile ? Il y a quelques années, une personne de plus de 40 ans avait un mandat social pour s’en tenir à un destin presque préfabriqué. Études, bon travail, mariage, enfants. Si nous parlons honnêtement, la vie semblait être une sorte de chronologie temporelle dans laquelle ces actes étaient immuables et inaltérables. Ainsi va la vie et ne vous avisez pas de sauter une étape. Maintenant, comme c’est ennuyeux et frustrant, n’est-ce pas ? Car la vérité est que si certains courageux ont osé donner un coup de pied au tableau, ils ont en même temps été mal vus par leur famille ou leurs amis. Et puis qui aimerait passer par cette étape ?

sous les vignes est la nouvelle série Télé de gland et il prend pour élément principal ce « recommencer », qui fonctionne comme le choc nécessaire pour nous inciter à réaliser quelque chose que nous pensions impossible ou que nous n’avons pas fait de peur de sortir de notre zone de confort ou le fameux « qu’est-ce qui ils disent ». Au spoilersnous avons déjà vu la série et ici nous allons vous dire pourquoi vous allez tomber amoureux de l’histoire presque immédiatement.

Quel que soit votre âge, il n’est jamais trop tard pour recommencer.

sous les vignes raconte l’histoire de Daisy et Louis, qui viennent d’hériter d’un vignoble délabré en Nouvelle-Zélande. Tous deux traversent des problèmes personnels et voyager dans le pays depuis l’Australie et l’Angleterre n’était pas ce à quoi ils s’attendaient. Alors que Daisy n’a plus les moyens de s’offrir son quotidien ostentatoire, Louis ne sait pas comment mettre fin à un mariage où il est logique qu’il n’y ait plus d’amour. Ces deux opposés -bien que peut-être complémentaires- se rencontrent à l’autre bout du monde pour entamer un nouveau chemin qui, au début, sera sinueux mais qui changera leur vision de la vie comme ils ne l’avaient jamais imaginée.

La production écrite et réalisée par Erin White Il a un charme très particulier. C’est un voyage qui nous propose, à travers six épisodes, de connaître la Nouvelle-Zélande sous un autre angle. Il nous invite à oublier des histoires fantastiques comme Le Seigneur des Anneaux pour nous montrer des paysages divers et impressionnants d’une manière beaucoup plus réelle. Ce point mérite d’être souligné puisqu’il suscitera sûrement la curiosité de nombreux téléspectateurs et peut-être même l’envie de se plonger dans une aventure là-bas.

Par contre, il faut dire que Daisy et Louis ne sont pas les contraires typiques qui s’attirent. Au contraire, le parcours que feront ses personnages sera intéressant puisqu’il leur faudra du temps pour se rendre compte qu’ensemble « quelque chose » leur arrive. De même, au-delà de l’amour qui peut surgir dans ce couple, le simple fait que chacun s’introduit dans le quotidien de l’autre est nécessaire pour qu’ils se décident enfin à changer de cap, à prendre un virage… un virage.

Comment pourrait-il en être autrement, ses protagonistes Charles Edwardsque nous avons déjà vu dans La Couronneet le prestigieux rebecca gibney Ils donnent deux belles performances. Alors que Charles joue un homme structuré et quelque peu névrosé, Rebecca joue Daisy, une femme vraiment autonome qui ne craint rien et sait ce qu’elle veut.

Un autre problème à souligner concernant sous les vignes c’est que la série est encouragée à briser les préjugés présents dans la société et aussi à l’écran lui-même Combien d’histoires de personnes de plus de 50 ans voyons-nous dans le rôle de protagoniste ? Les schémas que la télévision nous a marqués, c’est qu’après cet âge, ces personnes deviennent des personnages secondaires dans leur propre vie, sans possibilité d’écouter leurs souhaits ou leurs besoins. Et il ne fait aucun doute que sous les vignes il leur donne une voix à travers un récit simple, oui, mais très doux et avec le pouvoir de nous faire réfléchir sur le sens de la vie.

Vous pouvez maintenant voir le premier chapitre de la série sur Acorn TV Latin America. Allez-vous les manquer ?

