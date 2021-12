Amour, mort et robots : voici ce que nous attendons de la saison 3

La deuxième saison de Netflix Amour, Mort & Robots est récemment sorti le 14 mai 2021, et les fans attendent avec impatience le volume III (la troisième saison). La spéculation pour une troisième saison a commencé lorsque la bande-annonce de la deuxième saison, publiée le 19 avril 2021, a annoncé que Vol. 3 sortira en 2022.

Sorti pour la première fois en 2019 sur Netflix, Amour, Mort & Robots est une série animée pour adultes qui suit les thèmes partagés du titre, chaque épisode étant une nouvelle unique et autonome. Il a recueilli une popularité folle et des critiques élogieuses pour son animation et son écriture « cyberpunk ». Le format de la série a été comparé à Miroir noir (2011) et La zone de crépuscule (série télévisée 1959). La série a été conçue lorsque David Fincher (Club de combat) et Tim Miller, co-fondateur de Blur et directeur de Dead Pool, voulait faire un film inspiré de la série comique Heavy métal.

Bien qu’une date de sortie pour la troisième saison n’ait pas encore été annoncée, les producteurs Finch et Miller, ainsi que Jennifer Yuh Nelson, Kung Fu Panda 2 et 3, et Jérôme Denjean, superviseur des effets visuels, ont affirmé que la troisième saison était en cours au Festival international du film d’animation d’Annecy en juin.

Miller a confirmé à Variety qu’au moins un écrivain familier revenait dans l’interview, « nous avons le volume 3 qui sort bientôt et je ne pourrais pas être plus excité, nous avons de grandes histoires pour les gens, dont l’une que vous connaissez déjà qui est un autre épisode de ces trois robots fous avec une histoire de John Skalzi », a-t-il déclaré.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans la saison?

Dans la saison trois, on pouvait s’attendre à plus d’épisodes que les huit de la saison deux. La première saison comprenait dix-huit épisodes, donc la faible quantité de la deuxième saison a laissé les fans en appétit pour plus. En raison de la pandémie de COVID-19, la production télévisuelle et cinématographique a considérablement diminué, ce qui pourrait être la raison la plus probable pour avoir si peu d’épisodes dans la deuxième saison. Cependant, les volumes deux et trois étant confirmés ensemble, il est possible que tous les épisodes non inclus dans la deuxième saison parviennent à la troisième. Étant donné que les deux premières saisons ont toutes deux été publiées au printemps, la troisième saison devrait sortir au printemps 2022. On ne sait pas combien de temps la troisième saison est en développement car il y a eu un écart de deux ans entre les saisons un et deux, et juste un an (ou moins) d’écart jusqu’à la troisième saison.

Qui retourne travailler sur Vol. Je-je ?

Miller a confirmé dans l’interview d’Annecy que John Skalzi reviendrait pour au moins un épisode. Skalzi était un écrivain pour « Automated Customer Service », le premier épisode de la deuxième saison. L’histoire raconte l’histoire d’une femme âgée et de son chien essayant d’échapper à un robot mortel et défectueux appelé « Vacuubot ».

Scalzi a également écrit une histoire originale qui a été adaptée par Philip Gelatt dans la première saison intitulée « Trois robots », un favori des fans. Miller a également confirmé qu’il écrirait une autre histoire dans la continuité de « ces trois robots fous » pour le volume III. Leur histoire tourne autour de trois robots explorant un monde post-apocalyptique sans humains. Leur curiosité pour la vie humaine les amène à trouver des chats génétiquement modifiés capables de parler. Scalzi est un scénariste original pour de nombreux épisodes des saisons un et deux, Phillip Gelatt adaptant la majorité des épisodes. Il est prudent de supposer qu’ils reviendront tous les deux pour plus d’épisodes.

Y aura-t-il un talent reconnaissable ?

Le spectacle est interprété par une variété d’acteurs, notamment Michael B. Jordan a fourni du talent pour un épisode de la saison deux intitulé « Life Hutch ». Les animateurs ont utilisé à la fois des images en direct et des images de synthèse photoréalistes pour capturer Jordan. Ce n’est pas le seul épisode à utiliser la capture de mouvement, et peut-être verrons-nous plus de célébrités animées numériquement. Même Arnold Schwarzenegger a exprimé à Miller son intérêt à participer un jour à la série. Les fans s’attendent à ce que davantage d’acteurs de renom rejoignent le casting ainsi que des acteurs de doublage récurrents au cours de la saison à venir.

Les producteurs de la série ont été très actifs récemment dans la promotion de la série, il est donc possible que nous recevions une bande-annonce du tome III cet hiver, et peut-être un teaser du tome IV. L’émission a reçu un grand nombre de téléspectateurs et est l’une des meilleures émissions de Netflix. Sur Rotten Tomatoes, la saison deux a actuellement un score de 85% par les critiques et une faible note d’audience de 56%. Les fans recherchent un retour aux histoires stylisées de la première saison et, espérons-le, la troisième saison sera à la hauteur.





