Amour invincible, distribution et où voir le nouveau roman d’Angélique Boyer

Le nouveau feuilleton d’Angélique Boyer peut être vu à la télévision, en ligne et en streaming.

© L’amour invincibleAngélique Boyer et Danilo Carrera jouent dans la telenovela

amour invincible est la nouvelle telenovela d’Angélique Boyer et Danilo Carrera dont tout le monde parle déjà, c’est pourquoi nous vous disons qui est dans le distribution et où vous pouvez voir le nouveau projet de l’actrice Thérèse.

Le feuilleton raconte l’histoire de Leona Bravo (Angélique), une femme prête à tout pour obtenir justice et récupérer ses enfants après avoir appris qu’ils sont vivants. Léona cherchera à rendre justice à tous ceux qui ont blessé sa famille et, dans son sillage, l’amour d’un couple sera remis en cause.

Les vedettes du feuilleton Angélique Boyer, Danilo Carrera et Daniel Elbittermais au casting il y a aussi Isabelle Tena, Marlène Favela, Guillermo García Cantu et lukas urkijo, Annette Michel et Juan Solerentre autres.

Selon Nielsen IBOPE, la telenovela a commencé avec un total de 11,4 millions de téléspectateurs et il sera transmis du lundi au vendredi, à 21h30 sur la chaîne Las Estrellascanal 2 de la télévision ouverte au Mexique.

amour invincible c’est une produit par Juan Osorio et a été créé par Santiago de la Vegaaura un total de 70 épisodes et peut également être vu sur le site Web de Las Estrellas ou via Vix, sa plateforme de streaming.

