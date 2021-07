Amour, chocolat et chaleur humaine. Y a-t-il quelque chose de mieux?

Photo/Image :

Équipe de conversion – Carolina Paiva, Édition

L’hiver est une saison de réflexion. Comme nous vivons dans un pays tropical, le froid peut nous rendre plus introverti et réfléchi, et par conséquent, beaucoup se sentent plus critiques vis-à-vis des différents aspects de la vie, et en particulier de l’amour. Et si au bout de tant de questions vous sentez que tout est un peu tiède, voyez cela comme un signe extrêmement positif ! Comme?

Lorsque le froid apparaît, nous devons réchauffer nos corps, nos âmes et nos cœurs. Et il ne s’agit pas seulement de trouver une nouvelle passion brûlante, mais de raviver la flamme de l’amour qui perdure même les jours les plus froids. Il existe de nombreuses raisons de rendre tout plus romantique et de profiter de l’hiver. Après tout, le froid ne fait que commencer et laisser la relation se refroidir n’est le souhait de personne !

Rien de mieux pour un couple amoureux que le froid, car l’une des choses les plus agréables dans une relation est de sortir ensemble en hiver. Soit dit en passant, la Saint-Valentin est célébrée en juin et le climat ne pourrait pas être meilleur pour réunir le couple qui mérite d’être ensemble.

Romantisme et hiver font bon ménage : vins, fondues, chocolats, une salle de cinéma, des dîners, une couverture avec un film sur le canapé… Peu importe le lieu, pourvu qu’il soit très cosy de faire des moments à deux mémorable. La seule chose dont vous avez besoin est de créer ces opportunités d’être ensemble et de les saisir près de votre poitrine.

Face à la myriade d’options d’endroits pour réchauffer votre amour, la première étape est de chercher un site qui peut vous aider à trouver l’endroit idéal, comme Lista Mais, par exemple. Cherchez un bon restaurant, enfilez votre plus beau manteau, maquillez-vous et parfumez-vous, et faites d’une nuit froide une nuit parfaite pour être ensemble. La proximité est le maître mot de la gare. Embrassez-vous sans hésiter, embrassez-vous sans restrictions, restez le plus près possible, restez ensemble. Laissez de côté tous les soucis et les tracas de la routine, et profitez du froid pour mettre en pratique le refrain de Roberto Carlos qui a secoué la jeune garde, mais qui est toujours d’actualité : « Je veux juste que tu me réchauffes cet hiver et que tout le reste aille en enfer ».