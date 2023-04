Amour après amour : 4 choses à savoir sur la série Fito Páez

Kitchenaid Robot pâtissier Artisan à tête inclinable 4,8 L 300 W rouge pomme d'amour 5KSM175PSECA Kitchenaid

Le robot pâtissier Artisan à tête inclinable Kitchenaid est élégant et intemporel. Dans son coloris rouge pomme d’amour, il est tendance et s’accordera parfaitement à votre cuisine. Son moteur de 300 W est asynchrone et à transmission directe, cela permet d’obtenir une puissance finale très élevée et d’économiser de l’énergie. Performant, il mélange par un mouvement à rotation planétaire pour obtenir un résultat homogène facilement peu importe la quantité d’ingrédients dans votre bol. Ce robot est polyvalent et facile à utiliser. Il est équipé d’un moyeu de fixation pour fixer des accessoires à l’avant et rendre votre robot multifonctions. De nombreux accessoires vendus séparément peuvent l’équiper : hachoir, machine à pâte, moulin à céréales, extracteur de jus… Son large bol de 4,8 L en acier inoxydable poli est équipé d’une poignée, il permet de mélanger jusqu’à 1 kg de farine ou 12 blancs d’œufs à la fois. Ce robot pâtissier est vendu avec : - Un bol en acier inoxydable de 3 L - Un fouet à fils en acier inoxydable qui incorpore de l’air dans vos préparations pour les rendre légères et aériennes - Un batteur plat en aluminium revêtu de nylon anti-adhésif pour des préparations épaisses - Un crochet pétrisseur en aluminium avec revêtement nylon pour battre vos pâtes à pain, à brioche ou à tartes maison - Un batteur en métal à bord flexible en silicone pour râcler le bol pendant le mélange et avoir un rendu homogène rapidement sans perte - Un couvercle transparent qui protège des éclaboussures et permet de verser vos ingrédients progressivement tout en voyant l’évolution du mélange A l'exception du fouet à fils et du couvercle, les bols et accessoires passent au lave-vaisselle pour un entretien aisé. Existe aussi en beige, noir ou gris. Découvrez tous nos robots Kitchenaid.