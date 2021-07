Among us, se faufile dans la vente au détail physique sur PS5, PS4 avec trois éditions spéciales

Parmi nous est le jeu multijoueur à succès sur le subterfuge social, et il arrivera sur PlayStation 5 et PS4 cette année. Nous sommes bien sûr impatients de voir de quoi il s’agit avec ce titre petit mais populaire, car c’était à peu près tout ce dont nous entendions parler en 2020. Bien que cela ne suscite pas autant d’intérêt ces jours-ci, c’est toujours une nouvelle passionnante sortie pour les utilisateurs de PlayStation, et le développeur InnerSloth célèbre son arrivée avec un trio d’éditions physiques pour les fans.

L’éditeur Maximum Games a produit les trois éditions collector, qui seront toutes disponibles sur PS5 et PS4, ainsi que sur d’autres plateformes. Passons en revue chacun, voulez-vous?

Parmi nous : édition Crewmate

Au prix de 29,99 €, l’édition Crewmate est la version physique la plus basique du jeu. Outre le jeu et son DLC, cette version comprend également du contenu numérique exclusif au détail, un étui lenticulaire 3D, une feuille d’autocollants, une carte holographique à collectionner, une carte physique de la scène Skeld du jeu et un code pour certains fonds d’écran PC/téléphone.

Parmi nous : édition imposteur

Imposter Edition est la prochaine étape, vous coûtant 49,99 €. Il est livré avec tout ce qui se trouve dans l’édition Crewmate, plus une épingle en émail, un cordon et un jouet en peluche violet pour membre d’équipage.

Parmi nous : édition éjectée

Frappant votre portefeuille le plus durement, l’édition éjectée coûte 89,99 €. Cette version commerciale comprend tout ce qui se trouve dans l’édition Imposter, ainsi qu’un bonnet d’imposteur rouge, une couverture en polaire et un étui de jeu Steelbook.

Quelle que soit la version qui vous plait, ils sont tous en pré-commande dès maintenant, sans date de livraison ferme pour le moment. Espérons que Among Us ne soit pas trop éloigné, mais allez-vous vous lancer dans l’une de ces éditions en boîte sophistiquées? Ou êtes-vous satisfait de la version numérique ? Convainquez-nous que vous êtes innocent dans la section commentaires ci-dessous.