Among Us, on estime avoir vendu 3,2 millions d’exemplaires sur Switch au cours du mois de lancement

Jeu multijoueur Smash Hit Among Us a obtenu une sortie surprise sur la Nintendo Switch en décembre dernier à la suite d’une vitrine indépendante et depuis qu’elle est au sommet des classements de l’eShop. C’est seulement 3,89 € / 5,00 € si vous ne l’avez pas déjà récupéré.

Selon SuperData, on estime que le jeu s’est déjà vendu à 3,2 millions d’exemplaires sur le Switch eShop le même mois et qu’il était apparemment aussi la version la plus rémunératrice:

« Among Us le nombre de joueurs a chuté par rapport à son sommet de novembre, mais le jeu était encore 2,8 fois plus populaire que le prochain jeu le plus populaire, Roblox. Le titre a également été lancé sur Nintendo Switch en décembre. Cette édition s’est vendue à 3,2 millions d’exemplaires et a été la version du jeu la plus rentable du mois. «

Si vous faites partie des nombreuses personnes qui ont déjà acheté le jeu sur Switch, il y a beaucoup à prévoir – le développeur Innersloth travaille actuellement sur la nouvelle carte Airship avec l’intention de la publier à un moment donné au début de cette année.

Faites-vous partie des 3,2 millions estimés à avoir acheté Among Us on Switch le mois dernier? Dites le nous dans les commentaires.