Among Us : la date de sortie de PlayStation aurait été divulguée

La date de sortie de l’arrivée anticipée de « Among Us » dans sa version pour PlayStation 4 et PlayStation 5 a peut-être été divulguée.

Même si l’équipe de développeurs d’InnerSloth n’a pas encore officiellement dévoilé la sortie du titre multijoueur populaire sur les consoles Sony, un nouveau développement associé à la page du jeu sur le PlayStation Store aurait peut-être révélé la date un peu plus tôt.

Via Twitter, le compte PlayStation Game Size propose souvent des aperçus de certains achats sur le PlayStation Store.

A travers une nouvelle publication, il a révélé que l’arrivée de « Among Us » sur la console Sony pourrait avoir lieu le 31 août.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Witcher: Monster Slayer » a confirmé sa date de sortie

Bien que cette date ne puisse être considérée qu’à titre d’estimation provisoire, il s’agit des premières données liées au lancement de « Among Us » sur les consoles Sony. Auparavant, l’équipe InnerSloth avait noté que le jeu serait disponible sur leurs versions PlayStation respectives à un moment indéterminé fin 2021.

Depuis le lancement de Pokemon Go, il n’y avait pas eu de phénomène culturel lié aux jeux vidéo qui jouissait d’une aussi grande popularité que « Parmi nous », étant son principal centre d’action pendant la pandémie de covid-19 à la mi-2020, étant considéré par nombre de ses utilisateurs comme « bouée de sauvetage » dans l’interaction sociale précaire pendant le confinement.

Vous pourriez aussi être intéressé par: L’original « The Legend of Zelda » atteint un prix d’enchères exorbitant

Bien qu’il soit logique que la popularité de « Among Us » ne soit plus au même niveau que celui présenté en 2020, l’équipe InnerSloth continue de développer de nouvelles mises à jour pour sa création, notamment des corrections de bugs, de nouvelles couleurs et des éléments de personnalisation pour les joueurs et de nouvelles mises à jour pour expédier des tâches qui rendent le rôle d’imposteur plus difficile.