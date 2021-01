«Among Us» était le jeu mobile le plus téléchargé de 2020

Les jeux mobiles les plus téléchargés au monde ont été dévoilés 2020, avec la sensation virale « parmi nous » titre la liste.

Selon un nouveau rapport d’Apptoía, « Parmi nous » était le jeu mobile le plus téléchargé de 2020, tant aux États-Unis que dans le monde, avec 264 millions et 41 millions de téléchargements respectivement, a dépassé de peu Roblox aux États-Unis. Pour seulement 1 million de téléchargements, avec « Subway Surfers », « COD: Mobile » et « Coin Master » complètent le top 5.

Au niveau mondial, « Surfeurs de métro » obtenu la deuxième place avec 227 millions de téléchargements, suivi de «Garena Free Fire», «PUBG Mobile» et « Garcenscapes » en troisième, quatrième et cinquième place respectivement.

« Parmi nous » , qui est également disponible pour PC, a également atteint les meilleurs jeux de vapeur du 2020, atteignant le niveau de platine du 100 meilleurs jeux de l’année, mesuré par le revenu brut. Il s’est tenu aux côtés de ses collègues à succès « Fall Guys: Ultimate Knockout », ainsi que inconditionnel comme « CS: GO » et « Dota 2 ».