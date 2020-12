Among Us continue de battre des records au cours de son voyage sans fin

Une machine qui ne s’arrête pas

La fin de l’année 2020 approche, une année chargée, mouvementée et chaotique. Nous pourrions difficilement imaginer tout ce qui s’est passé, du début d’une pandémie mondiale aux élections dans l’un des pays les plus importants de l’économie actuelle. Tout cela, évidemment, rythmé par divers événements qui n’ont pas aidé à gérer les problèmes qui apparaissaient un à un. Malgré tout, nous affrontons cette dernière ligne droite d’une meilleure manière, avec la vision du vaccin de plus en plus proche et les meilleurs voeux pour l’année 2021. Cependant, les bonnes (ou mauvaises) habitudes ne changent jamais, et ils parviennent à s’éloigner de ces problèmes continuent d’exister malgré les obstacles. La fin de l’année signifie beaucoup de choses: un regard en arrière, des projets pour l’avenir, etc. Mais ce qui est peut-être plus important, ce sont les chiffres. Il est maintenant temps de parler de comptage, de sommets, de notre économie personnelle, des dépenses en cadeaux, en repas, le tout emballé dans du papier cadeau décoré de chiffres. En effet, c’est comme ça que nous travaillons, mon collègue Víctor a déjà parlé, par exemple, des notes dans les jeux vidéo, un texte hautement recommandé qui abordait la nouvelle situation qui sera désormais vécue dans 3DJuegos après s’être débarrassée d’eux. Cependant, il est maintenant temps de parler d’autres types de nombres, de joueurs dans ce cas, depuis le succès Among Us Il a réussi à couvrir un total de près de 500 millions de joueurs pour le seul mois de novembre.

Le succès qu’ils ont réussi à récolter auprès du studio InnerSloth est indéniable, car peu s’attendaient à ce que leur titre lancé en 2018 explose comme il l’a fait deux ans après son lancement initial. Vers septembre, nous avons commencé à voir les dates de téléchargement du jeu sur différentes plates-formes, comme sur mobile, où il a atteint 85 millions de téléchargements, répartis entre Android et iOS avec 60,4 et 26 millions, respectivement. Dans le même temps, le chiffre d’affaires était d’un peu plus de trois millions de dollars, dont 64% résidant sur PC, du moins ceux collectés entre août et septembre, bien que les joueurs représentent 3% du total par rapport au 97% restants, trouvés sur les appareils mobiless. Ces revenus semblent, malgré leur grande popularité, légèrement inférieurs à ce qu’ils devraient être, même s’il est vrai que ces mois qui se sont écoulés depuis lors auront fait grossir ces chiffres de façon abyssale.

Après quelques mois sur les listes des jeux les plus joués, et sans mises à jour à prendre en compte pendant ce temps, tout pourrait pointer vers un processus de déflation, au moins jusqu’à ce qu’ils introduisent de nouveaux contenus, mais cela n’a pas du tout été comme ça. Among Us s’est glissé dans les médias avec de nouvelles données, et il est devenu le jeu avec le plus grand nombre d’utilisateurs actifs de l’histoire en novembre dernier, dépassant avec ses 500 millions de joueurs tout autre record et entrant dans l’histoire. Cette étude, réalisée par SuperData, confirme ce qui précède, le faible turn-over du jeu par rapport à d’autres titans tels que Pokemon aller sur mobile ou League of Legends sur PC. Cela est compréhensible si l’on considère à quel point le jeu est accessible pour les plus petits et le peu besoin d’investir plus d’argent une fois que nous aurons le jeu.

Pourtant, le succès retentissant de Among Us C’est incontestable et imparable, préparant un chemin direct vers le mois de janvier, où ils lanceront la nouvelle carte et où l’on peut s’attendre à de nouveaux disques de toutes sortes sur les nouvelles consoles où il est arrivé, comme Nintendo Switch et Xbox. Le temps placera ce jeu dans l’histoire, autant qu’il en pèsera.