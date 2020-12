"Among Us" à venir sur Xbox One et Xbox Series X / S en 2021

« Among Us » est récemment sorti sur Nintendo Switch, et le hit indépendant débarquera bientôt également sur Xbox One et Xbox Series X / S et sera également disponible dans Xbox Game Pass pour consoles. Si vous avez l’abonnement au jeu pour PC, vous pouvez même jouer à « Among Us » maintenant.

Cela n’aurait pas pu mieux se passer pour le développeur InnerSloth cette année: d’abord, « Among Us » passe d’un conseil d’initié au jeu le plus diffusé sur Twitch, récemment le jeu indépendant a conquis la Nintendo Switch et l’année prochaine, il ira directement sur Xbox One et Xbox La série X / S continue. La bonne nouvelle a été le compte « Among Us » sur Twitter et Microsoft sur Xbox Wire.

La date de sortie exacte pour Xbox One et Series X / S n’est pas encore connue

Celui qui voulait jouer à « Among Us » sur PC devait auparavant utiliser la version Steam ou exécuter la version Android gratuite du jeu via un émulateur. Le succès indépendant est désormais également disponible dans le Microsoft Store. Si vous disposez du Xbox Game Pass pour PC, vous pouvez désormais trouver le jeu dans la bibliothèque de l’abonnement au jeu.

Quand exactement « Among Us » sortira l’année prochaine pour la Xbox One et la Xbox Series X / S, Microsoft n’a pas encore révélé. Mais cela ne devrait pas prendre trop de temps. Mais une chose est sûre: après la sortie de la Xbox, le jeu sera immédiatement inclus dans le Game Pass pour consoles.

« Among Us » arrive-t-il également sur PlayStation?

Selon la dernière annonce, « Among Us » sera disponible pour toutes les principales plates-formes l’année prochaine – à l’exception de la PS4 et de la PS5. Il n’est pas certain que le jeu soit également disponible sur les consoles Sony. Si « Among Us » n’est vraiment plus disponible sur PlayStation, les fans de Sony ne devraient pas être trop tristes: après tout, ils peuvent jouer l’autre grand succès indie « Fall Guys », qui a récemment commencé sa troisième saison, sur leurs consoles.