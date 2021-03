Amnesia: Rebirth obtient un nouveau mode de jeu pour les lapins effrayés

En octobre 2020, Frictional Games a publié la troisième partie du Série Amnesia sous le nom de Amnesia: Renaissance. Les jeux d’horreur de survie sont connus pour leur environnement sombre, leurs bruits de fond étranges et leur apparition soudaine d’adversaires, ce qui signifie rapidement la fin des joueurs.

Afin de rendre le titre accessible à ceux qui n’osent normalement pas jouer à des jeux d’horreur, c’était désormais avec un nouveau mode de jeu équipé, ce qui devrait rendre l’expérience un peu plus agréable pour vous.

Amnesia: Rebirth: plus d’énigmes et moins d’horreur

Comme Frictional Games l’a annoncé dans une vidéo sur YouTube, le soi-disant Mode aventure ayez plus d’énigmes et empêchez les adversaires de vous tuer. Habituellement, ceux-ci sautent sur vous, mais maintenant ils vous laissent tranquille tant que vous ne les attaquez pas en premier.

De plus, les effets sonores et d’image ont été modifiés pour créer un atmosphère moins effrayante accomplir. L’environnement plus lumineux vous profite deux fois car l’obscurité n’affecte plus le niveau de peur du protagoniste.

Le nouveau mode de jeu devrait garantir que même les joueurs * qui ne sont pas familiers avec le genre ou qui n’aiment pas les éléments d’horreur puissent profiter de l’atmosphère unique. L’ambiance dans «Amnesia: Rebirth» devrait toujours être inquiétante et sérieuse.

Des modes inoffensifs pour des jeux effrayants

Le studio de développement a déjà équipé l’un de ses jeux d’une telle fonctionnalité par le passé. Soma vous pouvez jouer en mode sans échec, ce qui apporte des changements similaires au mode aventure.

Le mode est déjà disponible pour le PC, la version pour le Playstation 4 devrait suivre dans les prochaines semaines. Et ne vous inquiétez pas: le jeu est naturel toujours jouable en mode normal, si vous ne voulez pas manquer la portion supplémentaire de l’horreur.