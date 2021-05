«  Amis  »: les premières images tant attendues de la rencontre arrivent

Les gens ont posté les premières photos de la réunion spéciale des amis et ont révélé de nouveaux détails: il y aura une table de lecture pour l’épisode « The One w / The Jellyfish » et une nouvelle édition du jeu-questionnaire que Joey et Chandler ont gagné contre Monica et Rachel.pic.twitter.com/HATW3HnGGX

– HYPE (@ elhyp3podcast)

19 mai 2021