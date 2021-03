Amis: le secret de Jennifer Aniston a été divulgué pendant le strip

Dire que Jennifer Aniston est l’une des actrices les plus remarquables et les plus talentueuses d’Hollywood, ce n’est pas nouveau. C’est que, chaque rôle qu’elle joue, que ce soit dans une série ou dans un film, sa personnalité et sa capacité à relever chaque défi sont, sans aucun doute, ce qui la rend unique.

Mais, l’une des bandes qui a marqué à jamais la carrière d’Aniston est Amis, qui a été publié en 1994 et, malgré le passage du temps, continue d’être très choisi parmi les utilisateurs. A cette occasion, elle a donné vie à Rachel Green pendant plus de dix ans et est devenue l’une des plus aimées de la fiction.

Jennifer Aniston est l’une des favorites de Friends. Photo: (IMDB)



En fait, plus de trois décennies se sont écoulées depuis Jennifer Aniston il a laissé son interprétation dans le passé en Amis, les fans continuent de trouver des détails dans son rôle. De plus, récemment, un tiktoker a publié une vidéo dans laquelle il marquait un point important à chaque fois qu’elle apparaissait sur la scène.

Le jeune homme a découvert que chaque fois que Rachel Green est sur le point de dire une phrase révélatrice, il s’éclaircit la langue ou s’éclaircit la gorge. Dans l’audiovisuel, ce détail du personnage de la Californienne est parfaitement vu, ce qui est une nouvelle preuve de la façon dont elle cherche avec une grande précision à marquer ses œuvres d’une manière différente.







Qui est Rachel Green?

Il est presque impossible de ne pas la connaître ou, du moins, d’avoir entendu son nom. Mais, pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion ou la chance de le voir sur Netflix ou à la télévision, Rachel Green est apparue pour la première fois dans Amis dans l’épisode Pilot, où on la voit fuir son propre mariage avec Barry Farber après avoir réalisé qu’elle ne l’aimait pas.

Jennifer Aniston comme Rachel Green. Photo: (IMDB)



Tout au long de la série, Rachel se montre fan de mode et, de plus, dans le dernier chapitre et après une longue lutte, elle parvient à devenir un cadre de Ralph Lauren. Pourtant, pour Jennifer Aniston, il n’a pas été facile d’exercer ce rôle pendant dix ans: «Tu viens de brûler, je ne pouvais pas échapper à Rachel des amis», A assuré avec The Hollywood Reporter.