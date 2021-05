Amis: le producteur entre dans le débat sur la « pause » de Ross et Rachel

17 ans se sont écoulés avant que les fans de «Friends» puissent enfin voir une réunion spéciale avec les acteurs. Et même si les acteurs ne sont pas revenus à leurs personnages dans une nouvelle histoire, HBO Max a préparé une spéciale dans laquelle ils, avec des artistes invités et des personnages de soutien, ont présenté leurs souvenirs du tournage.

Cette nouvelle euphorie pour la série a ramené les fans à l’éternel débat sur la tristement célèbre « rupture » entre Ross et Rachel, personnages interprétés par David Schwimmer et Jennifer Aniston, après avoir décidé de mettre fin à leur relation dans la troisième saison.

En bref, le nouvel horaire de travail chargé de Rachel l’empêche de voir Ross aussi longtemps qu’elle le voudrait, alors ils proposent tous les deux « une pause » dans la relation. Ross finirait par coucher avec Chloé, la copiste de Xerox, et bien que Rachel essaie de réparer la relation le lendemain matin, quand elle découvre ce que j’ai fait, elle coupe complètement sa relation avec lui.

« Nous étions à la pause! » (On était en pause) est l’une des blagues les plus référencées parmi les fans de « Friends » et malgré le temps qui s’est écoulé depuis la fin de la série, elle est toujours au centre de débats houleux, qui se partagent entre ceux qui justifient le L’action de Ross et ceux qui défendent la position de Rachel en lui mettant fin.

Le producteur de «Friends», Kevin S. Bright, n’a pas tardé à donner sa position sur le débat lors d’une récente conversation qu’il a eue avec The Hollywood Reporter: «Oui, il y a eu une pause. Ils n’étaient pas en pause avec l’honneur. Dans une pause, vous ne vous attendez pas à ce que quelqu’un continue aussi vite, certes, mais ils étaient dans une pause. » commenté.

David Crane, co-créateur de la série, choisirait d’offrir une position plus ambiguë en notant qu ‘ »il n’y avait pas de réponse définitive » sur le sujet. Malgré le fait que les personnages d’Aniston et Schwimmer soient à nouveau en couple au moment de la fin de la série, les fans de « Friends » continuent avec l’éternel débat sur la « rupture », quelque chose qui continue d’atteindre les tendances en réseaux sociaux occasionnellement.