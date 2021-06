Amis: Le directeur de la Réunion répond au discours trouble de Matthew Perry et aux préoccupations des fans

Le très attendu Amis: La Réunion est arrivé cette semaine à des critiques favorables du public et des critiques. La spéciale a été remplie de nombreux moments réconfortants et d’interactions entre les stars. Mais une chose qui a le plus dérangé les fans de la sitcom était le discours embrouillé de Matthew Perry. Poiré. qui a dépeint le sarcastique Chandler Bing sur Amis, a semblé insulter tout au long de la réunion et des promotions, amenant les fans à remettre en question sa sobriété. Certains fans s’inquiètent également pour sa santé.

Cela a conduit le directeur de Amis: La Réunion, Ben Winston pour aborder les choses directement. Voici ce qu’il a dit au Hollywood Reporter lorsqu’il a été interrogé sur la santé de Perry.

« Oui, il était génial. Les gens peuvent parfois être méchants. J’aurais aimé qu’ils ne le soient pas. J’ai adoré travailler avec lui. C’est un homme brillamment drôle et je pensais qu’il avait de bons one-liners dans la série. Je me sentais juste heureux. et chanceux d’être en sa présence et de le diriger sur quelque chose comme ça. «

Pour le moment, Perry n’a pas répondu à ces préoccupations lui-même, mais un initié a révélé à The Sun que les troubles de l’élocution avaient été causés par une intervention médicale d’urgence effectuée le jour du tournage.

« Matthew est venu à la réunion [in April] et les membres de son équipe ont déclaré qu’il avait subi une intervention dentaire d’urgence ce jour-là. On a dit que cela avait un impact sur son bien-être et aussi sur la façon dont il se sentait. [Matthew] avait souffert de ce que nous comprenons, ce qui a provoqué des troubles de l’élocution. «

Dans une interview séparée avec THR, le producteur exécutif Kevin Bright a également tenté d’apaiser les inquiétudes concernant la santé de Perry.

« Ce que les gens disent, c’est ce que les gens disent. Je n’en ai pas[thing] dire à ce sujet, sauf que c’était super de le voir. Et je pense qu’il est très drôle dans la série. Je pense qu’il va bien. Il semble plus fort et meilleur depuis la dernière fois que je l’ai vu, et excité à l’idée d’aller de l’avant. «

Perry a été franc sur ses problèmes de toxicomanie dans le passé. Il a même dit qu’il ne se souvenait pas de trois ans de sa vie quelque part entre Amis saison 3 et saison 6. Cette phase tumultueuse de sa vie a commencé après un accident de jet ski en 1997 qui l’a rendu accro à l’analgésique Vicodin.

Après ça, Matthew Perry est entré en cure de désintoxication deux fois, une fois en 1997, puis en 2001 pour une grave dépendance aux drogues et à l’alcool. Il a également fait face à des problèmes de santé depuis, de la pancréatite à la perforation gastro-intestinale. Après tous les hauts et les bas, Matthew Perry semble bien se porter maintenant. Il est sobre depuis de nombreuses années et a régulièrement joué dans des émissions de télévision comme Le couple étrange et Continue. Il sera ensuite vu dans Adam McKay’s Ne lève pas les yeux, aux côtés de Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence.

Animé par James Corden et produit par les co-créateurs de l’émission Marta Kauffman et David Crane,Amis: La Réunion aussi connu sous le nom Celui où ils se remettent ensemble est une émission spéciale non scénarisée de 100 minutes qui réunit le casting de Friends après 17 ans. Après avoir subi de longs retards dus à la pandémie, il a finalement été tourné en avril et diffusé le 27 mai sur HBO et HBO Max. Cette nouvelle vient d’Insider.com.

