Amis: ils ont inventé un nouveau personnage vivant

SOULET Combiné trapèze et anneaux en plastique pour portique - Soulet

Les petits acrobates ! Les enfants débordent toujours d'énergie et ont besoin de se dépenser. Avec ce trapèze-anneaux, ils pourront se défouler en réalisant toutes sortes de prouesses acrobatiques. Ils pourront même inventer de toutes nouvelles figures et développer ainsi leur créativité et leur imagination. Ce trapèze-anneaux est fait pour être installé sur des portiques de 2 m à 2,50 m de hauteur. Il peut supporter un poids de 50 kg maximum. Sa hauteur est réglable et il convient donc aux enfants de 3 à 12 ans. Le confort est garanti avec cet accessoire en plastique qui résiste parfaitement aux intempéries. Cet agrès est très simple à accrocher sur votre portique. Vous pouvez tout à fait l'installer à la place d'une balançoire SOULET pour varier les plaisirs de vos enfants. Pour l'installer, vous aurez besoin d'un lot de deux crochets mousquetons, disponible sur le site ! La sécurité des enfants est primordiale, c'est pourquoi cet accessoire pour portique est certifié aux normes de sécurité des jouets enfants. Il est équipé d'anneaux de sécurité métallique recouvert d'un surmoulage en plastique qui renforce sa résistance à de fortes charges. Les petits sportifs vont pouvoir s'en donner à coeur joie sur leur trapèze-anneaux et passeront de longues heures en plein air à s'amuser et se dépenser librement.