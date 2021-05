« Amis », hier et aujourd’hui: les acteurs du chapitre 1 de 1994 et aujourd’hui, en 2021

« Amis»C’était la série qui suivait un groupe de New-Yorkais dans la vingtaine et la trentaine, conclue en 2004 après 10 saisons. Voir les six principaux membres de la distribution se réunir pour discuter de leur temps dans la série est vraiment rare. Ces dernières années, on a généralement dit aux journalistes de ne pas poser de questions à leurs amis lorsqu’ils interviewaient d’anciennes stars de l’émission.

« Amis« a mis fin à sa diffusion il y a 17 ans et depuis lors, les fans n’ont cessé d’exiger le retour de Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross Oui Joey, que ce soit dans une nouvelle série, un film ou une réunion. Leurs demandes ont été entendues et HBO Max sera en charge de la réunion des acteurs tant attendue.

Après les retards et l’attente, « Amis: La Réunion« il a finalement été créé jeudi 27 mai 2021 au HBO Max. Comme prévu dans la bande-annonce, les protagonistes de « AmisIls ont parlé de ce que la série signifiait pour leur carrière, ont revu d’anciens scripts et répété leur soirée quiz légendaire sur le plateau original de la célèbre sitcom.

Tant d’années après sa création, c’est un fait que les acteurs de la grande série qui a marqué des générations ont changé à la fois physiquement et mentalement. Pour les fans de la sitcom, c’était une grande nostalgie de les revoir ensemble et de revivre des moments du passé. Nous vous laissons ici un avant et un après de chacun des protagonistes de « Amis« .

LES ACTEURS DES «AMIS» AVANT ET MAINTENANT, LE CHANGEMENT APRÈS 27 ANS DE LA PREMIÈRE DE LA SÉRIE

1. Matt LeBlanc a joué Joey Tribbiani

Mat a continué à jouer et a joué dans les émissions et les épisodes, « Homme avec un plan » et les retombées éphémères de « Amis », Joey. Il est également apparu dans des épisodes de « Thérapie Web ».

Mat a continué à jouer et a joué dans les émissions et les épisodes, « Homme avec un plan » et les retombées éphémères de « Amis », Joey. Il est également apparu dans des épisodes de « Thérapie Web ».

2. Lisa Kudrow a joué Phoebe Buffay

Lisa Kudrow, mieux connue sous le nom de Phoebe Buffay, n’était pas fan de la guitare. (Photo: Montage)

Après que « Amis », Lisa produit et joué dans des émissions comme « Le retour « Oui « Thérapie Web ». Il est également apparu dans « Feel Good « , » BoJack Horseman « , » Easy A « , » Long Shot « , » Booksmart « , » Neighbours « , » Space Force « , » Human Discoveries « , » Scandal » et de plus.

3. Matthew Perry a joué Chandler Bing

Matthew Perry, qui joue Chandler, a lutté contre les dépendances pendant la production de l’émission. (Photo: Montage)

Matthieu a également continué à agir depuis sa fin « Amis ». Comme ses co-stars, il est apparu dans l’émission « Thérapie Web » de Lisa Kudrow, ainsi que des films et des émissions comme « 17 encore « , « M. Sunshine « , » Continue « , » The Good Wife « , » The Odd Couple « , » Studio 60 » au « Sunset Strip » et de plus.

4. Courteney Cox comme Monica Geller

Dans le monde, il existe des cafés inspirés du Central Perk Café. (Photo: Montage)

Après que « Amis », Courteney a continué à jouer « Cougar Town » Oui « Saleté ». Il est également apparu dans les films « Web Therapy », « Scrubs », « Shameless » Oui « Pousser un cri ».

5. David Schwimmer comme Ross Geller

Bruce Willis est apparu gratuitement sur Friends après avoir perdu un pari contre Matthew Perry. (Photo: Montage)

Après que « Amis », David apparaît dans « The People », « OJ Simpson: American Crime Story », « Big Nothing », « Web Therapy », « Intelligence », « Feed the Beast », « Madagascar » Oui « Will & Grace ». Il a également fait ses débuts au théâtre et en tant que réalisateur dans les années qui ont suivi la fin de la comédie.

6. Jennifer Aniston comme Rachel Green

Depuis « Amis », la course de Jennifer il a été tourné de la meilleure façon possible. Elle est surtout connue pour son travail sur «The Good Girl», «Just Go With It», «Bruce Almighty», «Marley & Me», «The Breakup», «Cake», «We Are the Millers», «The Morning Show», «Horrible Bosses» , « Dumplin » beaucoup plus.

Depuis « Amis », la course de Jennifer il a été tourné de la meilleure façon possible. Elle est surtout connue pour son travail sur «The Good Girl», «Just Go With It», «Bruce Almighty», «Marley & Me», «The Breakup», «Cake», «We Are the Millers», «The Morning Show», «Horrible Bosses» , « Dumplin » beaucoup plus.