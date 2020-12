Amira et Andrew de ’90 Day Fiancé ‘sont-ils toujours ensemble?

Fiancé de 90 jours est le cadeau qui continue vraiment à donner.

La saison 8 de l’émission de télé-réalité à succès TLC a été créée sur le réseau le 6 décembre et les fans sont totalement prêts pour ce qui s’annonce être la saison la plus dramatique à ce jour.

Les fans de l’émission peuvent reconnaître deux des couples des saisons précédentes de la Fiancé de 90 jours univers – Rebecca et Zied sont apparus sur la dernière saison de Avant les 90 jours, et Mike et Natalie étaient sur la saison 7 de Fiancé de 90 jours.

Cette saison, les téléspectateurs découvrent cinq nouveaux couples qui rejoignent les paires de retour dans l’espoir d’épouser leur seul véritable amour avant l’expiration de leurs visas K-1. L’un de ces couples est Amira et Andrew, qui se sont rencontrés en ligne et se sont fiancés seulement cinq mois après leur rencontre.

Alors que le drame de la série continue de se dérouler, les fans se posent tous la même question:

Sont Amira et Andrew de Fiancé de 90 jours encore ensemble?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que nous savons de leur relation jusqu’à présent et si les tourtereaux sont en fait toujours ensemble.

La relation d’Amira et Andrew a commencé en ligne.

Amira, originaire de France, a rencontré Andrew en ligne. Après des mois de discussion, le couple s’est rencontré pour la première fois à Las Vegas, Nevada, où Andrew a proposé.

De toute évidence, Amira a accepté la proposition et elle a immédiatement rempli sa demande de visa K-1, qui a été approuvée peu de temps après avoir postulé.

La pandémie en cours a provoqué un hoquet dans son voyage en Amérique.

Comme les téléspectateurs l’ont vu dans le premier épisode de la saison 8, le couple a eu sa juste part de problèmes avant qu’Amira ne se rende aux États-Unis – principalement la distance.

Cependant, la pandémie mondiale en cours a provoqué un hoquet majeur dans le voyage d’Amira en Amérique, et après avoir attendu plus de 45 jours pour monter dans un avion, Amira a finalement décidé de se rendre à Andrew en Californie.

Malheureusement, à son arrivée en Amérique, Amira a été détenue en raison de restrictions de voyage ou d’un problème avec son visa.

Les comptes Instagram d’Amira et Andrew ont quelques photos du couple.

Le compte Instagram d’Amira, qui semble avoir été créé en septembre 2020, ne contient que quelques photos, et ce sont principalement toutes des photos d’Amira.

Cependant, la dernière série d’images qu’elle a partagées sur son profil comprend une promotion pour Fiancé de 90 jours, ainsi qu’une jolie photo d’elle-même et d’Andrew semblant très confortables ensemble.

« Ravi de partager mon histoire avec vous les gars !!! » elle a sous-titré la photo avec enthousiasme.

Cependant, Amira est visiblement absente de la page Instagram d’Andrew.

Un défilement dans son profil vous montrera qu’il passe beaucoup de temps avec les enfants à ce qui ressemble à une garderie qu’il dirige, mais il n’y a pas de photos d’Amira sur son profil.

Un utilisateur d’Instagram a demandé à Andrew s’il était «prêt pour la folie» sur les talons du Fiancé de 90 jours première de la saison, et il a eu une réponse intéressante:

«Haha je suis une plume dans le vent à ce stade. Je n’étais même pas préparé à la folie qui s’était déjà produite. J’imagine que la folie future équivaut à être heurté par un train. Je ne peux pas éviter la collision alors je pourrais aussi bien m’amuser avec tout cela. Ma mission est donc maintenant que les gens apprécient les posts amusants à venir. »

Bien que nous ne sachions pas avec certitude si Amira et Andrew sont toujours en fait, un couple, nous devrons nous connecter au reste de la saison pour le savoir.

Fiancé de 90 jours diffusé sur TLC le dimanche à 20 h HE.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.