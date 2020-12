Aminé lance l’édition Deluxe « Limbo » avec Valee, Toosii et Saba

Aminé est entré dans Limbo avec l’intention de faire ses preuves en tant que rappeur. Ces dernières années, l’artiste basé à Portland a montré au monde entier qu’il pouvait réussir avec des succès vendus en platine. Pour Limbo, il voulait gagner le respect en frappant son cul, ce qu’il fait avec succès sur des chansons comme « Woodlawn », « Kobe » et « Pressure In My Palms ».

La semaine dernière, Aminé a annoncé qu’avant la fin de l’année, il déchargeait encore plus de nouvelles musiques de son Limbo sessions, abandonnant l’édition de luxe avec sept pistes supplémentaires. Le luxe arrive aujourd’hui avec de nouvelles fonctionnalités de Valee, Saba et Toosii, ainsi que la production de Pi’erre Bourne, Pasqué, et plus encore.

Écoutez la star de la création faire son truc sur la nouvelle version de luxe ci-dessous et dites-nous comment vous le vibrez dans les commentaires.

Nouvelles chansons sur le Limbo Tracklist:

1. Mme Clean

2. Zack & Cody (feat. Valee)

3. Gelato

4. Parlez (feat. Saba)

5. Poulet (feat. Toosii)

6. Buzzin

7. Solide