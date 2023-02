Aminah Nieves de 1923 cherche à honorer les communautés autochtones à travers son personnage

1923le plus récent épisode de l’expansion de Taylor Sheridan Yellowstone univers, se penche sur des événements historiques importants, y compris les pandémies, la fin de la prohibition et la Grande Dépression, et comment ils affectent la famille Dutton. Sur Yellowstoneles Dutton sont dirigés par le patriarche de la famille John, interprété par Kevin Costner. 1923 s’appuie sur deux grands noms hollywoodiens en tant que chefs de famille avec Harrison Ford et Helen Mirren dans le rôle de Jacob et Cara Dutton. Mais 1923 ne se contente pas de présenter au public davantage de la lignée Dutton. En fait, l’un des scénarios les plus percutants de la série tourne autour de Teonna Rainwater, un ancêtre du chef Thomas Rainwater de la réserve indienne de Broken Rock (joué par Gil Birmingham sur Yellowstone).

Dans 1923, Amina Nieves dépeint Teonna, une jeune confrontée aux horreurs des internats pour enfants amérindiens. La représentation historiquement exacte des écoles financées par le gouvernement créées dans les années 1800 pour «civiliser» les enfants autochtones a été difficile à regarder pour les téléspectateurs; dont beaucoup ne connaissaient peut-être pas les institutions avant 1923. Dans une conversation avec Deadline, l’actrice, qui est amérindienne, a partagé qu’elle connaissait les écoles car elle avait été éduquée par sa famille, mais qu’elle avait fait plus de recherches sur le sujet en parlant aux membres de différentes communautés autochtones.

Elle a également évoqué son hésitation initiale à assumer le rôle :

« Je l’ai lu [the script] et envoyait un e-mail à mon manager comme, ‘Je ne sais pas mec. Je ne sais pas si je dois faire ça. C’est juste lourd et déclenchant. Mon manager m’a tellement soutenu et m’a dit : ‘tu sais quoi ? Je soutiens tout ce que vous faites, donc quelle que soit la décision que vous prenez, c’est une bonne décision. Et puis ma mère est ma lectrice pour tout. Nous en avons beaucoup parlé. J’ai fait l’audition le jour où elle était due parce que j’ai attendu si longtemps. J’étais effrayé. Ma mère m’a dit : ‘Aminah, tu dois faire ça, pas seulement pour toi, c’est pour nous. C’est pour nos communautés et pour tous les peuples autochtones du monde' », a-t-elle déclaré à Deadline.

L’actrice a partagé que l’audition consistait en plusieurs scènes « lourdes » des trois premiers épisodes. Elle a rappelé :

« C’était vraiment difficile de traverser, parce que vous ressentez tout. Je savais que ce n’était pas seulement moi qui le ressentais. Je savais qu’il y aurait des ancêtres qui couleraient à travers moi. C’est exactement ce qui s’est passé quand je suis arrivé sur le plateau. J’avais l’impression que parfois, je ne contrôlais même pas mon corps, tu sais? C’était comme, ‘Aminah, quelqu’un d’autre est là. Laisse-les prendre le relais pendant une seconde.’ J’avais très peur. Je voulais m’assurer que j’honorais chaque être humain, chaque membre de ma famille, mes grands-parents, mes tantes, ma mère, mon père, puis toutes les communautés. Je suis si heureux d’être ici et le faire et être une voix. »





Taylor Sheridan explore le déplacement des Amérindiens

Alors que Sheridan Yellowstone univers (qui comprend la série originale, les préquelles 1883 et 1923, et le prochain 6666) a souvent été surnommé « rouge » et « conservateur », le créateur de la série a rejeté cette idée. Dans une interview précédente, il a déclaré que Yellowstone était « à propos du déplacement des Amérindiens et de la façon dont les femmes amérindiennes étaient traitées et de la cupidité des entreprises et de l’embourgeoisement de l’Occident ». Peut-être que les thèmes avaient été précédemment négligés sur Yellowstonemais Sheridan en a fait une impossibilité sur 1923 avec son accent sur les internats amérindiens.

1923 se termine le 26 février et a déjà été renouvelée pour une deuxième saison. Nieves partage qu’elle a « la foi » que son personnage reviendra pour la saison à venir, mais que Sheridan « n’a encore rien écrit ».