« Amérique latine hantée »: les 5 histoires d’horreur de la série mexicaine Netflix

« Haunted: Latin America » ​​est une version latino-américaine de « On the edge of reality » (« Haunted » dans sa langue d’origine), série d’horreur de Netflix basé sur des histoires vraies du passé qui sont partagées par d’autres personnes.

Dans chaque épisode, une personne s’assoit avec ses amis et sa famille pour raconter son expérience liée au mystère et à la terreur. Alors que le narrateur détaille les événements effrayants, les événements horribles sont reconstruits en utilisant les mêmes ressources de films d’horreur.

La nouvelle version sera disponible sur Netflix Depuis le 31 mars 2021 et selon le synopsis officiel, il s’agit «d’un regard effrayant sur les récits de première main de personnes latino-américaines qui ont été témoins d’événements surnaturels horribles et extraordinaires et d’autres phénomènes inexplicables. Ces expériences 100% réelles présentent des événements terrifiants, psychologiquement perturbants et souvent paranormaux ».

Voici les 5 histoires d’horreur de « Hanté: Amérique latine«

1. LA MAISON DU MAL

La promesse d’un nouveau foyer se transforme en pure terreur lorsqu’une mère divorcée découvre des entités perverses qui veulent nuire à sa famille.

« The evil house » est le premier chapitre de « Haunted: Latin America » ​​(Photo: Netflix)

2. LA DAMN DOLL

L’obsession de la poupée devient sombre lorsque le jouet commence à se retourner contre ses proches et à développer des sentiments pour son propriétaire.

«La poupée maudite» est le deuxième chapitre de «Haunted: Latin America» (Photo: Netflix)

3. LA DAME DU MOULIN

Un sous-officier de la police est confronté à des chuchotements surnaturels et à des observations étranges d’une femme décédée il y a des années.

«La dame du moulin» est le troisième chapitre de «Haunted: Latin America» (Photo: Netflix)

4. QUELQUE CHOSE TOUCHE SUR LA PORTE

Harcelé toute sa vie par une présence sombre, un homme attribue le cauchemar dans lequel il vit aux terribles événements survenus dans un penthouse voisin.

« Quelque chose frappe à la porte » est le quatrième chapitre de « Haunted: Latin America » ​​(Photo: Netflix)

5. LE DIABLE DANSE LA SEMAINE SAINTE

Après avoir désobéi aux ordres de sa grand-mère de ne pas quitter la maison à Pâques, un garçon rencontre une force du mal qu’il n’oubliera jamais.