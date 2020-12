American Truck Simulator a maintenant un événement de cadeaux de Noël

Le mois de décembre vient vraiment de rouler. Nous sommes juste à une semaine de Noël et vous pouvez dire que les développeurs deviennent festifs avec le contenu thématique qu’ils publient. De la décoration sur le thème de l’hiver aux défis inspirés de Noël, il ne semble pas y avoir de pénurie d’esprit de générosité.

C’est vrai aussi dans Simulateur de camion américain. Il vient de recevoir un événement spécial appelé Christmas Wise Giving, où les joueurs peuvent faire des livraisons dans différentes villes pour avoir la chance de gagner des récompenses personnelles et communautaires.

L’événement n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment car qui n’a pas voulu être le Père Noël pendant un jour, apportant de la joie dans les régions qui en ont vraiment besoin? L’esprit généreux est certainement nécessaire dans la vraie vie compte tenu des effets de Covid-19.

Au moins dans Simulateur de camion américain, les joueurs peuvent se concentrer sur la positivité et répandre la joie une livraison à la fois. L’événement de don de l’année dernière a été un énorme succès. De nombreux joueurs se sont joints aux festivités et cela a jeté les bases de l’événement de cette année.

Seulement, maintenant, les joueurs devront donner sagement s’ils veulent gagner des récompenses intéressantes – certains d’entre eux ayant un thème de vacances approprié.

Le système de récompenses a été décrit par le développeur. Selon SCS Software, les cœurs seront attribués aux villes pour le nombre de livraisons fournies tandis que les cadeaux seront basés sur les livraisons reçues. Tout cela va dans le sens d’un objectif communautaire.

Dans l’ensemble, l’événement de don semble être un excellent moyen de répandre de la joie dans les zones de manière stratégique. Si vous recherchez une description complète des règles de l’événement, vous pouvez visiter le blog officiel du développeur. Tout est assez simple et devrait être un bon moment pour les participants intéressés.

C’est un excellent moyen de gagner des trucs sympas, tels que de nouveaux produits cosmétiques pour camions et une décoration à montrer à l’intérieur. C’est aussi amusant de voir la communauté se rassembler pour un objectif positif. 2020 a été une année assez folle tout bien considéré. Dans le secteur du jeu vidéo, les entreprises et les joueurs se réunissent encore heureusement et c’est formidable à voir.

L’événement Christmas Wise Giving n’est qu’une autre vitrine de ce dont l’industrie du jeu est capable lorsque les gens se réunissent, s’amusent et apprécient la compagnie de l’autre. Noël est presque là et quelle meilleure façon de célébrer les fêtes que de déposer des friandises comme le héros dont cette saison hivernale a besoin? Tout commence aujourd’hui.