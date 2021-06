American Traitor: The Trial of Axis Sally Review: Le classique Al Pacino ne peut pas sauver le drame de guerre terne

Traître américain : Le procès de l’Axe Sally raconte l’histoire vraie de la propagandiste nazi Mildred Gillars. Née dans le Maine, Gillars a déménagé en Allemagne au milieu des années 1930 pour poursuivre ses rêves de chanteuse et d’artiste de théâtre. Elle est devenue la voix américaine de la RRG (Radio d’État allemande) du Troisième Reich. Elle a exposé la supériorité nazie et la doctrine antisémite à des millions d’auditeurs en Europe et aux États-Unis. Tout comme ses infâmes cohortes du 20e siècle Tokyo Rose et Hanoi Hannah, les tons suaves d’Axis Sally étaient assez efficaces et considérés comme de la haute trahison.

Réalisateur Michael Polonais (Chutes jumelles Idaho, Force de la nature) adapte le roman « Axis Sally Confidential » de William E. Owen, qui a commencé sa carrière juridique en tant qu’avocat adjoint de la défense lors de son procès. Le film s’ouvre sur des images d’archives saisissantes de la Seconde Guerre mondiale. Le rapport hauteur/largeur passe à la boîte aux lettres avec Mildred Gillars (Meadow Williams) arrêtée par des soldats américains pour trahison peu après la chute de l’Allemagne. La période passe à 1948 Washington, DC James Laughlin, superbement joué par Al Pacino, une avocate de théâtre connue pour défendre les communistes, se voit confier sa défense par le gouvernement.

Traître américain : Le procès de l’Axe Sally puis remonte à 1941 avec Gillars recrutée par son amant, Max Otto Koischwitz (Carsten Norgaard), pour se produire à la radio. Elle attire les yeux et les oreilles du méprisable Joseph Goebbels (Thomas Kretschmann). Qui l’utilise pour diffuser des reportages de propagande aux soldats américains et, tout aussi important, à leurs familles restées au pays. Les Américains se dirigeaient vers une mort certaine contre un ennemi invincible. Pourquoi gâcher vos vies pour le « paralysé » Franklin Roosevelt et les Britanniques alors que votre économie est en lambeaux ?

Mildred Gillars s’est habillée comme une star de cinéma lors de son procès. Laughlin méprisait son arrogance. Mais elle a rapidement gagné la sympathie de son avocat junior naïf, Billy (Swen Temmel). Alors que l’accusation faisait défiler les témoins et diffusait ses enregistrements au jury, Laughlin a affirmé qu’elle n’avait pas le choix. La désobéissance signifiait la mort. Les flashbacks se poursuivent avec Gillars apprenant la brutalité nazie à la dure. Son procès se résumait à un simple argument. Mildred Gillars a-t-elle renoncé à son pays et promu volontairement le régime nazi ? Ou était-elle complice forcée d’un meurtre de masse et d’un génocide insondable ?

Traître américain : Le procès de l’Axe Sally est un film inégal avec de multiples problèmes. Commençons par ce qui fonctionne. Al Pacino est fantastique dans le rôle de James Laughlin. Ses scènes dans la salle d’audience sont envoûtantes. La cinématographie en sourdine, les couleurs sombres et les actualités d’archives vendent le besoin de représailles après la guerre. Le problème est que le film ne vous saisit jamais dans son intégralité. Il y a de longs tronçons ternes où la distribution de l’ensemble semble complètement sans inspiration. Son histoire de fond en Allemagne tâtonne son amour pour Max Koischwitz et les agressions répétées de Goebbles. Pire encore, toute sympathie pour la situation difficile de Gillars tombe complètement à plat. Meadow Williams, une actrice et cinéaste chevronnée, est chaude et froide dans sa représentation d’Axis Sally. Le manque de cohésion doit être attribué à Michael Polish. Il n’est pas en mesure de capitaliser sur ce qui a fonctionné. Il en résulte un effort mitigé qui ne réussit finalement pas.

Le thème de l’égalité de justice devant la loi n’est pas perdu. Mildred Gillars, malgré ses actes de trahison, méritait un procès équitable devant un jury impartial. La force de la démocratie tient lorsque l’état de droit prévaut. J’aurais juste aimé que le film ait mieux transmis ce message. Soyez prévenu, il y a des scènes de viol graphiques. Traître américain : Le procès de l’Axe Sally est produit par Pimienta, EFO Films et Potato Eater Productions. Il est actuellement disponible à la demande et en salle limitée chez Redbox Entertainment et Vertical Entertainment.

Sujets : Diffusion en continu

