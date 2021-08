American Rust : la série policière qui vous rattrapera en septembre

« Cette affaire empoisonne ma ville», prononce l’un des personnages de la bande-annonce de Rouille américaine Quoi primordial + récemment lancé. Et confirme ainsi avec certitude qu’il s’agit d’un drame policier cela promet et qui devra parler tout au long du mois de septembre avec sa première. La clé? S’appuyer sur le primé roman de Philippe Meyer et ont un casting reconnu pour leur carrière remarquable. Découvrez l’aperçu ici!







Le prochain Lundi 13, la plateforme de streaming -qui vient d’arriver en Amérique latine- présentera cette série de Afficher l’heure qui prend comme déclencheur le livre écrit en 2009. Il mettra en vedette Jeff Daniels, lauréat Emmy et nominé pour Tony, qui s’est montré dans des séries comme La salle de presse ou Impie. De même, il a également été producteur exécutif de la bande avec Dan Futterman. Ce n’est pas la première fois qu’ils travaillent ensemble, puisqu’ils l’ont déjà fait dans le drama La tour imminente. A cette occasion, Futterman a adopté le rôle d’écrivain et de showrunner.

American Rust sera présenté en première le 13 septembre sur la plateforme de streaming (Paramount +).



Rouille américaine, coproduit avec Bateau Rocker Studiosest un drame familial mettant en vedette un chef de police compliqué nommé Del Harris. Partant d’une histoire intemporelle, la série aborde un thème très commun : comment une personne peut souhaiter un avenir meilleur tout en étant prisonnière de son propre passé. Qu’est-ce qui le distingue des autres ? Tout se passe dans la Rust Belt, une ville de Pennsylvanie pleine de bonnes personnes qui prennent de mauvaises décisions. Et c’est précisément la nouvelle d’un meurtre qui réveille les contradictions du personnage principal.

Co-vedette avec Jeff Daniels, il montrera Maura Tierney, actrice nominée aux Emmy Awards qui a participé à des projets tels que Beau garçon, Le rapport, Votre honneur et L’affaire. Chaque la semaine, un nouvel épisode sera diffusé à partir du 13 septembre pour compléter un total de neuf chapitres de cette première saison. Tout au long de ces événements, Bill Camp, qui est récemment apparu dans Le Gambit de la Reine et David Alvarez, également acteur de West Side Story.

La série met en vedette Jeff Daniels et Maura Tierney (IMDb).



De son côté, Alex Neustaedter, que l’on a déjà vu dans Colonie, Julia Mayorga, de C’est décidément ainsi, Rob Yang, acteur de Le résident, et Mark Pellegrino, que vous reconnaissez sûrement de Surnaturel. Les producteurs exécutifs d’American Rust sont Futterman, Daniels, Michael De Luca (Évadez-vous de Dannemora), Adam Rapp (La tour imminente), Paul Martino (Jeu à l’intérieur), Katie O’Connell Marsh (Narcos, Annibal) pour Boat Rocker Studios et Elisa Ellis.