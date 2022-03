American Pie Star dit qu’ils ne pourraient pas faire le film maintenant

Quand il s’agit de comédie, ce qui fait rire une personne n’atterrit pas toujours avec une autre personne. Pour cette raison, ce qui fait un film comique à succès change constamment, et très souvent les sous-catégories de films comiques vont et viennent par vagues. Vers la fin des années 1990, Tarte américaine était l’un des films qui a lancé une vague de comédies torrides exagérées qui impliquaient généralement un groupe d’adolescents, de jeunes femmes nues et un certain nombre de bouffonneries sexuelles folles et de moments de comédie dégoûtants. Seann William Scott, qui s’est fait un nom dans des films comme Tarte américaine a récemment admis qu’il ne croyait pas que des films comme celui-là seraient faits maintenant.

Scott a joué Steve Stifler dans le Tarte américaine série, et bien que ce soit l’un des films qui l’a catapulté à la gloire, s’adressant à Jake’s Takes, l’acteur a déclaré qu’il ne pense pas qu’il y ait un appétit pour ce genre de film pour le moment, et il ne croit pas que n’importe qui voudrait le faire aujourd’hui. Il a dit:

« Vous savez, j’avais une conversation avec un ami l’autre jour, je me disais: » Vous ne pourriez jamais faire d’American Pie ces jours-ci. Certaines des choses dans ce film, vous seriez arrêté et irez probablement en prison pendant longtemps si vous le faisiez. Je pense que beaucoup de comédies plus larges, beaucoup de choses qui m’ont donné une carrière, je ne vois plus jamais d’appétit pour ce genre de films. Je veux dire, je peux me tromper. Je pense que certaines des grandes comédies peuvent être amusantes, mais les gens sont, j’ai l’impression, y compris moi-même, d’apprécier davantage un humour spirituel et intelligent et une bonne écriture, par opposition à quelque chose d’exagéré.

La comédie a peut-être changé, mais des comédies comme American Pie continuent de revenir







Alors que les comédies grossières du début des années 90 et les comédies torrides des années 2000 sont tombées en disgrâce pour le moment, le type d’objectivation des femmes qui était monnaie courante dans ces films n’étant qu’un des aspects considérés comme dépassés, ce n’est pas quelque chose qui ne s’est pas produit auparavant.

Les comédies sexuelles étaient une grosse affaire à la fin des années 1970 et au début des années 1980, avec des comédies telles que Porky’s, Académie de policeet Science étrange n’étant que quelques-uns des films qui n’étaient pas toujours des succès critiques, mais qui se sont bien comportés au box-office et, dans la plupart des cas, ont engendré un certain nombre de suites. À la fin des années 80, beaucoup de ces films commençaient à disparaître des cinémas et au début des années 90, ceux en cours de réalisation allaient tous directement aux médias domestiques. Cependant, au moment Tarte américaine est arrivé, la comédie torride et discrète était de nouveau à la mode.





Bien que Scott ne semble pas croire que des films comme Tarte américaine ne serait pas fait maintenant, la star Tara Reid a laissé entendre l’année dernière qu’un cinquième film pourrait être en route, avec un scénario déjà terminé. Même si cela ne se produit pas, il est très probable qu’une décennie plus tard, quelqu’un proposera une nouvelle idée ou une idée similaire pour un nouveau Tarte américaine film de style et les roues recommenceront à tourner. Pour l’instant, tous ceux qui aspirent encore à ce genre de comédie peuvent trouver des gens comme Tarte Américaine, Road Trip et La fille d’à côté sur diverses plateformes de streaming.





