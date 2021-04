American Pie 5 a un scénario et finira par taquiner Tara Reid

Tarte américaine La star Tara Reid a taquiné une cinquième suite de la franchise de comédie pour adolescents extrêmement populaire, confirmant qu’un scénario pour Tarte américaine 5 est prêt. Bien qu’il y ait eu toute une série de retombées dérivées de l’original de 1999, cela fait maintenant près d’une décennie que le public a rattrapé pour la dernière fois le Tarte américaine gang. Cependant, selon Reid, les fans n’auront peut-être pas à attendre trop longtemps.

« Ça peut arriver … d’accord, je ne peux pas vous dire quand, parce que je ne sais pas vraiment quand, parce que nous devons rassembler tous les acteurs et en même temps rassembler nos horaires. Il y a un script sorti là. Je vais le dire de cette façon. «

Tara Reid, qui a joué le personnage de Vicky, tout au long de la série, semble assez confiant qu’un Tarte d’Amérique 5 sera dans son avenir et dans celui des cinéphiles, ajoutant que la logistique du rapprochement des acteurs est ce qui cause le retard.

L’actrice et Sharknado star a poursuivi en disant que le script de Tarte américaine 5 est « l’un des meilleurs » de toute la série, avant d’insister sur le fait que « cela se produira, je ne sais pas quand ».

Quant à la réunion de la classe de 99 pour la cinquième suite, Reid a ajouté qu’ils continuent tous à rester en contact même après tout ce temps en disant: « Nous restons tous en contact de différentes manières. Lorsque vous grandissez avec quelqu’un et que vous obtenez votre première rupture avec quelqu’un, tu ne peux jamais l’oublier. » Savoir que les acteurs sont tous restés en contact après si longtemps ne peut être qu’une bonne nouvelle pour le Tarte américaine chances de suite.

Ce n’est pas la première fois que Reid a taquiné un éventuel suivi, affirmant en 2018 qu’elle avait « rencontré les réalisateurs [Jon Hurwitz and Hayden Schlossberg] récemment à la soirée Emmy et j’ai dit: « Faisons le cinquième film, la franchise a besoin d’un autre film. » Ils ont répondu: «Cela va arriver! Nous allons en faire un autre! «Ce sera incroyable de revenir.» Reid a ensuite affirmé l’héritage et la popularité de la franchise en disant: «American Pie est American Pie. Les films faisaient partie de la culture américaine, c’est un classique. Il est connu dans le monde entier. Je suis très excité. Ce sera une excellente année pour moi, avec les débuts de Sharknado et la possibilité de tourner un autre American Pie en 2018. «

Réalisé et coproduit par Paul Weitz dans ses débuts de réalisateur à partir d’un scénario écrit par Adam Herz, le premier Tarte américaine a joué un casting d’ensemble qui comprend Jason Biggs, Chris Klein, Alyson Hannigan, Natasha Lyonne, Thomas Ian Nicholas, Mena Suvari, Eddie Kaye Thomas, Seann William Scott et Eugene Levy aux côtés de Tara Reid. L’intrigue est centrée sur cinq meilleurs amis, Jim, Kevin, Oz, Finch et Stifler, qui fréquentent East Great Falls High. Dans le but de mettre fin à leur malheur avec les femmes, les quatre amis essaient tous les trucs du livre pour s’assurer qu’ils perdent leur diplôme d’études secondaires.

Tarte américaine a été un énorme succès au box-office, engendrant trois suites directes en Tarte américaine 2, Mariage américain, et Réunion américaine, ainsi que cinq films dérivés directement sur DVD. Êtes-vous prêt à revenir aux singeries loufoques et sexuées du Tarte américaine gang? Cela nous vient grâce à ET Online.

Sujets: American Pie 5, American Pie