AMERICAN MONSTER SAISON 7 Épisode 18 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de l’épisode 18 de la saison 7 d’AMERICAN MONSTER. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de cette série sont ravis de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Pour connaître tous les détails possibles, les fans de cette série la recherchent partout sur Internet. Après avoir vu toutes ces choses, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 18 de la saison 7 d’AMERICAN MONSTER. Ici, nous fournirons tous les autres détails comme où vous pouvez regarder cette série, quand l’épisode 18 va sortir, les détails du casting et bien plus encore.

C’est une série américaine et le nom de la société de production est Arrow Media. Le premier épisode de cette série est le 1er juin 2016 et après sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais également dans de nombreux autres pays. Actuellement, tous les fans recherchent son prochain épisode.

L’histoire de cette série est basée sur un drame policier non romanesque révélant une histoire unique avec un mélange de drame, de vidéo personnelle et de contenu de style documentaire. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, il n’y aura pas de retour en arrière car vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Maintenant, tous les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 18 de la saison 7 d’AMERICAN MONSTER. Alors sans plus tarder, découvrons ci-dessous.

AMERICAN MONSTER SAISON 7 Épisode 18 Date de sortie

Dans ce paragraphe, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 18 de la saison 7 d’AMERICAN MONSTER. Le nom de cet épisode est Put Yourself Out There et il sortira le 17 juillet 2022. Si vous êtes impatient de savoir ce qui va se passer dans cet épisode, attendez simplement la date indiquée et vous pourrez tout savoir. les choses alors.

Où regarder ?

Si vous souhaitez regarder cette série, son réseau officiel est ID et si vous souhaitez diffuser cette série, vous pouvez la regarder sur Amazon Prime Video, iTunes et Vudu. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez accéder à cet épisode ici sur ces plateformes. N’oubliez pas que la disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Tom Streithorst comme narrateur

Robert Firth comme narrateur

Grant Ross comme détective Juan

Mark Behan comme Wiseguy

Adam Neill comme James Kohnle

Steve Larter comme détective David Wheloth

Cassandra Celeste Smith comme fille à l’extérieur du bar

Dominique Maher comme Elizabeth Bennett

Nathan Roberts comme capitaine Ogden

Ceridwen Morris comme Carolyn Dawley

Candice van Litsenborgh dans le rôle de Katrina Strickland

Anlezia Moné dans le rôle de Cassie Cotta

Daniel Lasker comme Madison Holton

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 18 de la saison 7 d’AMERICAN MONSTER, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 18 de la saison 7 d’AMERICAN MONSTER, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

