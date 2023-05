American Idol a causé la «chute de la société», déclare Whoopi Goldberg

Idole américaine peut encore être fort sur le réseau ABC, mais La vue co-hôte Whoopi Goldberg semble souhaiter que la série de concours de réalité n’ait jamais existé. Aujourd’hui âgé de plus de deux décennies, Idole américaine a fait ses débuts sur FOX à l’été 2002. L’émission mettait en vedette Simon Cowell, Paula Abdul et Randy Jackson en tant que juges tandis que les chanteurs s’affrontaient pour avoir une chance de gagner un contrat d’enregistrement. Kelly Clarkson a été la toute première gagnante de l’émission, et après avoir trouvé un nouveau succès dans la musique, elle a depuis changé de vitesse avec sa carrière, travaillant maintenant comme animatrice de talk-show de jour.





Ailleurs à la télévision pendant la journée, Goldberg a récemment partagé ses réflexions sur Idole américaine sur La vue. Elle a critiqué le concept de l’émission, estimant que cela rendait plus à la mode de juger les autres. Goldberg va même jusqu’à suggérer que c’était Idole américaine en particulier, cela a déclenché la « chute de la société », en pensant que les gens ont repris cette idée et sont allés plus loin depuis lors. Partager son opinion semblait même inquiéter un producteur hors écran, qui a rappelé à Goldberg que l’émission est maintenant sur leur même réseau, ABC.

« En tant que société, nous aimons regarder des trucs pour juger les gens », a expliqué Goldberg. « J’ai toujours pensé que le début de la chute de la société était avec – comment s’appelle cette émission? »

« L’ABC Idole américaine? » a déclaré le producteur, mettant l’accent sur ABC.

« Ce n’était pas toujours sur ABC. Quand ça a commencé, c’était sur un autre réseau », a applaudi Goldberg, via Variety. décider qui était cette personne. Une fois que nous avons fait cela, cela nous a lancé dans un cycle.

American Idol : Pire sur FOX ?

Tout en déclamant contre la série, Goldberg a semblé observer le producteur lui faire signe de changer de sujet. À l’antenne, Goldberg a demandé s’il « vraiment juste [did] cela », incitant la productrice à lui rappeler qu’elle aime maintenant l’émission. Il semblerait que la productrice ne voulait pas La vue téléspectateurs à penser que Goldberg saccageait une autre émission ABC. Pour sa part, Goldberg a suggéré que l’émission était présentée de manière pire à FOX et qu’elle n’est pas si dure avec la version ABC.

« Quand je le regardais, ABC ne l’avait pas », a expliqué Goldberg. «Ils l’ont maintenant, c’est un spectacle différent. C’est un spectacle très différent. Les juges sont différents. Ça a changé. ABC sait que je me sens comme ça. Je leur ai dit. Cela n’a rien à voir avec eux. »

Goldberg craque alors pour le producteur, « Tu vois, tu commences des trucs, mec! »

Entre-temps, Idole américaine vient de conclure sa 21e saison. La saison a été remportée par Iam Tongi, qui a remporté un prix de 250 000 € ainsi qu’un contrat d’enregistrement avec Hollywood Records/19 Recordings. Apparemment l’un des candidats les plus populaires de l’émission depuis des années, l’audition de Tongi est la plus regardée de l’histoire sur YouTube, ayant été visionnée plus de 17 millions de fois depuis février.