American Horror Story Series 10 sortira le 25 août

Quelques choses que nous savons cependant, c’est que Joie la star Kevin McHale, ainsi que Riverdale l’acteur Charles Melton a été ajouté au casting, et Dyllon Burnside et Nico Greetham de Pose et Le bal respectivement, seront également liés.

« [When] Je lance, je ne laisse jamais les gens lire des choses, d’habitude. J’ai dit : ‘D’accord, voici le pitch.’ Et je leur ai dit le personnage et je lui ai dit qu’il avait des relations sexuelles folles et érotiques avec Kathy Bates et qu’il faisait d’autres choses. Et il s’est arrêté et il a dit : ‘Ça ressemble au rôle pour lequel je suis né.’ Alors, il s’est inscrit sur-le-champ. »