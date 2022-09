American Horror Story saison 12 : titre, casting et date de sortie

La 11ème saison de la série »histoire d’horreur américaine » semble être plus proche que beaucoup ne le pensent. effet a annoncé via Twitter que la nouvelle saison sera intitulée »Histoire d’horreur américaine : NYC ». La nouvelle saison présentera ses deux premiers épisodes le 19 octobre sur la chaîne FX pour être ensuite disponibles sur la plateforme Hulu Oui Étoile+ le lendemain.

En plus de sa date de sortie, de nouvelles affiches ont également été partagées pour promouvoir la saison mettant en vedette des personnages effrayants et énervés, donnant un petit aperçu du thème que la nouvelle histoire prendra.

De même, le casting de AHS saison 11 a été révélé, comprenant un grand nombre de collaborateurs fréquents de Ryan Murphy Quoi Zachary Quinto, sandra bernhard et Charlie sculpteur Ils réapparaîtront dans la série. Joe Mantello, Billie Lourd, Leslie Grossman, Isaac Powell, Denis O’Hare et Patti Lupone joueront également dans « American Horror Story: NYC ».

Créée par Murphy et Brad Falchuk, la première saison de « American Horror Story » a été créée en 2011. Sous-titrée « Murder House », l’histoire a commencé avec une famille emménageant dans un manoir restauré qui s’est rapidement avéré être plus que ce qu’il semblait. À partir de là, chaque nouvelle saison aurait un nouveau titre et une nouvelle histoire.

De plus, tout au long du parcours AHS, il a eu différents acteurs dans sa distribution, certains d’entre eux revenant jouer de nouveaux rôles. Murphy a également engendré des collaborations avec ses autres propriétés intellectuelles, notamment des émissions comme « Pose », « Ratched » et « American Crime Story ».

Actuellement, depuis la première saison, »Asylum », »Coven », »Freak Show », »Hotel », »Roanoke », »Cult », »Apocalypse’ ont été ‘, et »1984 », jusqu’à ce que la saison 10 bouleverse la formule en ajoutant un format en deux parties appelé »Double Feature », composé des saisons intitulées »Red Tide » et »Death Vallée. ».

